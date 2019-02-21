Bin Selman Asya Turu Kapsamında Çin’de

2018 yılı Ekim ayında İstanbul’daki Suudi Konsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi kraliyet ailesi üyelerinin emriyle öldürüldüğü iddiaları, Amerika da dahil birçok Batı ülkesiyle Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin risk altına girmesine neden oldu. Bin Selman’ın Hindistan, Pakistan ve Çin ziyaretleri, Suudi Arabistan’ın Batı’yla ilişkilerinin sarsıntılı geçtiği bu dönemde Asya’nın güçlü ekonomileriyle bağlarını güçlendirme çabası olarak yorumlanıyor. Bin Selman’ın Çin’in ardından Güney Kore’ye geçmesi bekleniyor.

Bin Selman’ın Cuma günü Çin Devlet Başkanı ve iktidardaki Komünist Parti lideri Xi Jinping dahil Çinli yetkililerle görüşmesi bekleniyor. Çin’in petrol ithalatında Suudi Arabistan’ın önemi ve iki ülke arasındaki sivil ve askeri alanlardaki ticaretin genişletilmesi de görüşmelerde gündeme getirilmesi beklenen konular arasında.

Suudi Arabistan’ın Batı ülkeleriyle yaşadığı gerilim devam ederken, Veliaht Prens Muhammed bin Selman Asya ülkelerine yaptığı ziyaretlerine devam ediyor. Bin Selman, ülkesine milyonlarca işçi gönderen Hindistan ve Pakistan’a düzenlediği ziyaretlerin ardından üst düzey görüşmelerde bulunmak amacıyla Perşembe günü Çin’e geçti.

Diğer taraftan Asya, Afrika ve Avrupa’da ticari ilişkilerini daha da kapsamlı hale getirme amacıyla ‘Kemer ve Yol Girişimi’ projesini başlatan Çin için Suudi veliaht prensle yapılacak görüşme bu proje açısından da önem taşıyor.

İranlı üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet de geçen hafta Çin’i ziyaret etmişti. Devlet haber ajansı Xinhua’nın bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Xi bu ziyaret sırasında İran Meclis Başkanı Ali Laricani’ye ülkesinin İran’la stratejik ilişkilerinin uluslararası platformlardaki baskılara rağmen devam edeceği vaadinde bulundu.

Çin, Suudi Arabistan’ın baş rakiplerinden İran’ın yanısıra İsrail’le de ilişkilerini kuvvetlendirdi.

Bin Selman’ın Çin ziyareti öncesinde konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Suudi Arabistan’la ilişkilerinin son yıllarda özellikle altyapı ve uydular gibi alanlarda olumlu sonuç verdiğine dikkat çekerek, “Bu ziyaretin ilişkilerimizi ve karşılıklı güvenimizi arttırmasını, işbirliğimizi derinleştirmesini ve ikili ilişkilerimize daha da hız katmasını umut ediyoruz” dedi.

Çin yönetiminin Müslüman azınlık grup Uygurlar’a yönelik baskısı son dönemlerde uluslararası camianın eleştirilerine neden olurken, kendilerini birçok alanda dünyadaki Müslümanlar’ın savunucusu olarak nitelendiren Suudi yetkililerin bu konuyu gündeme getirmemiş olmaları da dikkat çekiyor.

Çin yönetiminin Uygurlar’a muamelesini şu ana kadar açık şekilde eleştiren Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek ülke Türkiye.

