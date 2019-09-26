Bin Selman: ‘Kaşıkçı Cinayetinde Sorumluyum’

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ‘kendi yönetimi sırasında olmuş olması sebebiyle’ sorumluluğu kabul ettiğini açıkladı. Bin Selman’ın Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili ilk kez sorumluluk beyan ettiği açıklamasını, Amerikan televizyon kanalı PBS’in gelecek hafta yayınlanacak bir belgeselinde söylediği belirtiliyor.

Geçen yıl, 2 Ekim tarihinde İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın Suudi yönetimi güvenlik güçlerince öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından birçok Batılı ülke ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA yetkilileri cinayet emrini Bin Selman’ın verdiğini savunmuştu. Bin Selman’sa tüm suçlamaları reddetti.

Dünya genelinde büyük tepki gören cinayetten bu yana Bin Selman ne Amerika ne de Avrupa’yı ziyaret etti.

Belgeselin fragmanlarına göre, PBS’ten Martin Smith’a konuşan Bin Selman’ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, “Benim yönetimim esnasında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum çünkü benim dönemimde oldu” şeklinde konuştuğu belirtiliyor. ‘Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi’ başlıklı belgesel, Kaşıkçı cinayetinin birinci yıl dönümü öncesinde 1 Ekim’de yayınlanacak.