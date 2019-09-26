Bin Selman: ‘Kaşıkçı Cinayetinde Sorumluyum’

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ‘kendi yönetimi sırasında olmuş olması sebebiyle’ sorumluluğu kabul ettiğini açıkladı. Bin Selman’ın Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili ilk kez sorumluluk beyan ettiği açıklamasını, Amerikan televizyon kanalı PBS’in gelecek hafta yayınlanacak bir belgeselinde söylediği belirtiliyor.
Geçen yıl, 2 Ekim tarihinde İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın Suudi yönetimi güvenlik güçlerince öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından birçok Batılı ülke ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA yetkilileri cinayet emrini Bin Selman’ın verdiğini savunmuştu. Bin Selman’sa tüm suçlamaları reddetti.
Dünya genelinde büyük tepki gören cinayetten bu yana Bin Selman ne Amerika ne de Avrupa’yı ziyaret etti.
Belgeselin fragmanlarına göre, PBS’ten Martin Smith’a konuşan Bin Selman’ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, “Benim yönetimim esnasında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum çünkü benim dönemimde oldu” şeklinde konuştuğu belirtiliyor. ‘Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi’ başlıklı belgesel, Kaşıkçı cinayetinin birinci yıl dönümü öncesinde 1 Ekim’de yayınlanacak.
Smith ayrıca Selman’a cinayetin nasıl kendisinin bilgisi dışında gerçekleşebileceği sorulduğunda Veliaht Prens Selman’ın, “20 milyon insan var ülkemizde. 3 milyon da hükümet çalışanı” şeklinde yanıt verdiğini aktardı. Smith, “Cinayeti işleyenlerin hükümete ait özel uçakları kullanmış olabilecekleri” ihtimalini sorması üzerinde Prens Selman’ın, “İşleri takip etmek üçere yetkililerim, bakanlarım var ve sorumlular. Bunu yapmaya yetkileri var” dediğini kaydetti. Smith, kamerasız ortamda yapıldığı görülen röportajın Aralık ayında düzenlendiğini aktardı.
Başlangıçta suçlamaları tümüyle reddeden Suudi yönetimi daha sonradan cinayetin suçlusu olarak güvenlik güçlerini göstermişti. Suudi Arabistan’daki soruşturmayı yürüten savıcıysa dönemin istihbarat müdürü yardımcısının, Suudi asıllı Kaşıkçı’nın ülkeye geri getirilmesi emrini verdiğini ancak bununla ilgili tartışma çıkmasının üzerine, Suudi yönetimine açıkça muhalif olan gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrinin verildiğini söyledi.
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