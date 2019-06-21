"Bin Selman ve Bin Zayid birçok Yahudi'den daha fazla İsrail destekçisi"

KUDÜS (AA) – İsrail'deki Siyon Mirası Dostları Merkezi Başkanı Mike Evans, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in İsrail'e birçok Yahudi'den daha fazla destek verdiğini söyledi.

Siyon Mirası Dostları Merkezi Başkanı Evans, Jerusalem Post gazetesinin bu yıl 8'incisini düzenlediği ABD'nin New York kentindeki yıllık konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in en büyük destekçilerinin başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'in geldiğini belirtti.

Konuşmasında söz konusu iki veliahtla gerçekleştirdiği görüşmeleri anlatan Evans, "Size müthiş bir şey söyleyebilirim. Bu liderler (Bin Selman ile Bin Zayid) birçok Yahudi'den daha fazla İsrail destekçisi." dedi.

Evans, Bin Selman ile yaptığı bir görüşmesinde kendisine Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili neler düşündüğünü sorduğunu, bunun üzerine Suudi Veliahtın "Yahudi ve Hristiyanları sevdiğini, hatta kendisini yetiştiren dadısının Yahudi olduğunu vurguladığını" söyledi.