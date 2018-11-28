HABER

"Bin Selman'ın cinayet talimatını verdiğine dair direkt bir rapor yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 23:09 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "Kongredeki brifing esnasında CIA'in cinayete ilişkin yazdığı tüm raporları okudum ve raporlarda talimatın Veliaht Prens tarafından verildiğini gösteren direkt bir ifade yok" - Demokrat Senatör Richard Durbin: "Böyle hassas bir konuda ülkenin istihbarat kurumunun başkanıyla görüşmemiz engellendi" - Kıdemli Demokrat Senatör Bob Menendez: "(ABD Başkanı Donald Trump'ın sessizliği) Eğer ABD ile pazarlık yapabilecek bir şeyiniz varsa, ceza almadan istediğinizi yapabilirsiniz mesajıdır"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin elde ettiği verilerde talimatın Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiğini gösteren direkt bir rapor olmadığını belirtti.

Pompeo, ABD Kongresinde, Yemen ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik brifingin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Pompeo, "Kongredeki brifing esnasında CIA'in cinayete ilişkin yazdığı tüm raporları okudum ve raporlarda talimatın Veliaht Prens tarafından verildiğini gösteren direkt bir ifade yok." şeklinde konuştu.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pompeo Kongredeki oturumda, Washington'ın Yemen savaşında aldığı rolün ABD'nin çıkarları için olduğunu ve Suudi Arabistan'a verilen desteğin devam etmesini savundu.

Açıklamada, Mike Pompeo'nun Yemen konusunda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) verilen desteğin devam etmesini istediği, aksi halde İran'ın bölgedeki gücünü artırarak Suudi Arabistan ve İsrail'e kaşı daha büyük bir tehdit oluşturacağını ileri sürdüğü belirtildi.

ABD'nin Yemen'deki rolünü bitirmesi durumunda, Amerikan vatandaşları ve ulusal güvenliğinin de riske gireceğini iddia eden Pompeo, Yemen'in DEAŞ için potansiyel bir yeniden yapılanma merkezi olduğunu dile getirdi.

- "Bu brifingdeki en ikna edici katılım boş bir sandalyeydi"

Diğer yandan, Mike Pompeo ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in brifing verdiği oturuma katılan Demokrat Senatör Richard Durbin, oturum sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CIA Başkanı Gina Haspel'in brifinge katılmamasını eleştirdi.

Durbin, özellikle Kaşıkçı cinayeti konusunda en fazla bilgiye sahip olan Haspel'in Kongrenin çağrısına rağmen oturuma katılmamasını, "Bu brifingdeki en ikna edici katılım boş bir sandalyeydi." sözleriyle eleştirdi.

Richard Durbin, Gina Haspel'in brifinge katılmamasını "Beyaz Saray'ın bir talimatı" olduğu yönünde bilgilendirildiklerini belirterek, "Böyle hassas bir konuda ülkenin istihbarat kurumunun başkanıyla görüşmemiz engellendi." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray kabul etmese de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın haberi olmadan Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlenemeyeceğini herkesin bildiğini kaydeden Durbin, kendilerinden Veliaht Prensi görmezden gelmeleri istendiğini ama bunu kabul etmeyeceğini vurguladı.

Kıdemli Demokrat Senatör Bob Menendez ise Haspel'in brifinge katılmamasını, "Beyaz Saray'ın konuyu kapatmaya çalıştığının bir göstergesi" olarak değerlendirdi.

Menendez, Trump'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan'a karşı sessiz kalmasını da eleştirerek, "Bu, eğer ABD ile pazarlık yapabilecek bir şeyiniz varsa ceza almadan istediğinizi yapabilirsiniz mesajıdır." diye konuştu.

Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değilZiya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil
Gebze'deki göçükten bir acı haber daha!Gebze'deki göçükten bir acı haber daha!
Büyük ikramiye ikiye bölündü!Büyük ikramiye ikiye bölündü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Kongresi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel Bob Menendez Cemal Kaşıkçı Senator Dick Durbin

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıyor!

Erdoğan'dan G-20 öncesi flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki göçükten bir acı haber daha!

Gebze'deki göçükten bir acı haber daha!

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 28 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sendika başkanına silahlı saldırı

Sendika başkanına silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.