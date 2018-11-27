Bin Selman'ın Mısır ziyareti bayrak tartışmalarının gölgesinde kaldı

KAHİRE (AA) - Dün gece Mısır’a gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Kahire temasları bayrak tartışmalarının gölgesinde kaldı.

Görüşmeyle ilgili haber ajanslarına servis edilen fotoğraf karelerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin arkasında Mısır bayrağının yer alması, ancak Bin Selman’ın arkasındaki fonun boş kalması, Mısır’daki yerel haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları için malzeme oldu.

Söz konusu fotoğraf karesi, Suudi Arabistan Resmi Haber Sitesi SPA ve Mısır Cumhurbaşkanlığı resmi sözcüsü Bessam Radi’nin Facebook sayfasından da yayımlandı.

Öte yandan başta Tahrir Meydanı olmak üzere Bin Selman’ın geçiş güzergahında onlarca kişinin ellerinde Mısır ve Suudi Arabistan bayraklarıyla bekliyor olmaları da gözden kaçmadı.

- Bakanlıktan “acil” koduyla bayrak açıklaması

Bayrak tartışmasına Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı da müdahil olmak zorunda kaldı. İki liderin yer aldığı fotoğraf karesinin ardından, Suudi Arabistan bayrağının gece Mısır Piramitlerine yansıtıldığı iddia edildi.