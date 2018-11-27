Bin Selman'ın muhtemel Cezayir ziyaretinin istenmeme nedenleri

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki Ulusal Bina Hareketi Başkanı Abdulkadir bin Karine, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkeye yapması muhtemel ziyaretin istenmemesinin 14 sebebi olduğunu belirtti.

Eski Cezayir Turizm Bakanı (1997-1999) Bin Karine, partisinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yerel basında yer alan, bin Selman'ın 6 Aralık'ta Cezayir'i ziyaret edeceği yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Abdülkadir bin Karine, Cezayir Dışişleri Bakanlığının, siyasi karar mekanizmasında çatlak oluşmasına sebep olabilecek muhtemel ziyaretle ilgili adım atarken ihtiyatlı davranmasını gerektirecek 14 sebep olduğunu ifade etti.

Söz konusu sebepler arasında, iki ülke arasında, Yemen, Libya, Suriye, Tunus, Filistin, Batı Sahra, Katar'a uygulanan abluka ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki görüş ayrlıklarının yer aldığını belirten Abdülkadir bin Karine, "Ziyaretin halk tarafından reddedildiğini söylemiyorum ancak hoş karşılanmadığı kesin. Umut ederiz siyasi partilerle yönetim ve halk arasında büyüyen güven krizinin daha da kötüleşmemesi için öngörülü ve akıllıca hareket edilir." değerlendirmesinde bulundu.