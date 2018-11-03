"Bin Selman'ın Suudi prenslere düzenlettiği operasyonda işkence yapıldı" iddiası

WASHINGTON (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, geçen yıl "rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele" iddiasıyla ülkesindeki üst düzey isimlere düzenlettiği operasyonda, gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddia edildi.

ABD'nin NBC News kanalı, ismini açıklamadığı eski ABD istihbarat yetkililerine dayandırarak yayımladığı haberde, Prens bin Selman'ın geçen sene düzenlettiği operasyonda, çok sayıda üst düzey isme işkence yapıldığı ileri sürüldü.

Haberde, yapılan operasyon dahilinde 11 prens, 4 bakan, onlarca eski bakan ve iş adamının, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı, bu süre zarfında bu isimlere psikolojik ve fiziksel işkence uygulandığı belirtildi.

Operasyonun "şantaj yapmak ve güç elde etmek için" yapıldığı kaydedilirken, "Gözaltına alınan kişilere zor kullanıldı ve işkence yapıldı." ifadeleri yer aldı.

Haberde, bin Selman yönetiminin, gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddialarını reddettiğine ve Suudi Arabistan'ın Washington'daki büyükelçiliğinin ise konuya ilişkin soruları bıraktığına yer verildi.