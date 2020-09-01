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Bin TL'ye aldığı araç şimdi herkesin dikkatini çekiyor: 100 bin TL verseler vermem

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 10:27 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kişi, bin liraya hurda olarak aldığı 1974 model Anadol marka araca 15 bin lira masraf ederek muhteşem bir otomobil haline getirdi. Aracı köyde birinden aldığını belirten Ateş Yağmur, "50 bin TL verdiler vermedim. 100 bin TL verseler vermem. Satmaya niyetim yok." diye konuştu.

Bin TL'ye aldığı araç şimdi herkesin dikkatini çekiyor: 100 bin TL verseler vermem

Elazığ’da klasik otomobil tutkusu bulunan bir çocuk babası 60 yaşındaki Ateş Yağmur, 7 yıl önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1974 model Anadol marka otomobili görünce, bin liraya satın aldı. Otomobilin orijinal parçalarına dokunmadan 15 bin lira masraf eden Ateş, aracı yürür duruma getirdi. Daha sonra özenle bakımları yapılan 46 yaşındaki otomobil, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı. Otomobiliyle her gün ilgilenen ve çocuğu yerine koyan Yağmur’a satması için 50 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi. 100 bin TL verseler dahi aracını satmayacağını belirten Yağmur, aracını kızına bırakacağını dile getirdi.

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'ARACIMI ÇOK SEVİYORUM'

Aracı köyde birinden aldığını belirten Ateş Yağmur, “Bin liraya aldım. Baktım beğendim. Çekiciye atıp getirdim. Millet bana güldü. Araba arabalıktan çıkmış götür sahibinden paranı geri al dediler. Bende yaptım, ayağa kaldırım. Çok masraf ettim. Hobimdir, klasik araca para harcamayı severim. Lüks araba sevmem bana gelmez. 1974 model yerli yapımdır. 15 bin lira masraf yaptım. Üzerinde koltuk diye bir şey yoktu. Bir kızım var, bu da benim oğlum. İnsan evladından ayrılır mı ayrılmaz. Aracımı çok seviyorum” dedi.

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'100 BİN TL VERSELER VERMEM'

Günlük temizlik yaptığını aktaran Yağmur, “50 bin TL verdiler vermedim. 100 bin TL verseler vermem. Satmaya niyetim yok. Değeri biçilmez bu aracın. Sevdiğimden satmıyorum. Vasiyet yaptım, öldüğümde kızıma vereceğim. Oda oğluna verir. Hatay ve İskenderun’a gittim. 2 bin 300 kilometre yol yaptım yorulmadım. Aracıma güveniyorum ve memnunum. İstanbul’a gözü kapalı gider gelirim. Gittiğim yerde millet toplanıyor. Aracıma bakıyorlar ve merak ediyorlar. Diyorum gidin lüks araca bakım diyorlar. Senin araç klasik araç lüks araç görürüz ama bunu bulamayız diyorlar. Resim çekmek için müsaade istiyorlar. Bende çekin diyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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