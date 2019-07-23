Bin yıllık Akdamar Kilisesi’nde 360 derece 'Sanal Tur'

VAN, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, eşsiz Anadolu mirasını zaman ve mekan kısıtından çıkararak tüm dünyaya tanıtma girişiminin bir parçası olarak 1100 yıllık Akdamar Kilisesi’ne özel bir web sitesi hazırladı. Türkçe, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 3 farklı dilde kapsamlı bilgi ve görsel materyaller sunan 'www.akdamarkilisesi.gov.tr' ziyaretçilere açıldı.

Kültürel ve açık hava müze konumundaki tarihi eserlerin ve müzelerin ziyaretçileri ile dijital ortamda buluşmasına yönelik çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önem kazanıyor. Teknolojiden yararlanılarak özenle yapılan çalışmalar sayesinde oluşturulan site ile pek çok doğal ve tarihi güzellik, fiziksel olarak görme imkanı olmayan kişilerle buluşuyor. Gelişmiş görüntüleme teknolojileri kullanılarak hazırlanan VR videolar ve 360 derecelik fotoğraflar, ziyaretçilerine tarih ile doğanın eşsiz uyumuna yakından tanık olma hissi veriyor. Kilisenin rölyef ve freskleri, çevresini kuşatan badem ağaçlarının beyaz çiçekleri ve Van Gölü’nün kendine has maviliği, tarihi mekanın ilahi atmosferini ziyaretçilerine taşıyan görsel güzelliklerden bazılarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra Akdamar’ın eşsiz doğası İzzet Keribar’ın objektifinden ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.