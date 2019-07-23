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Bin yıllık Akdamar Kilisesi’nde 360 derece 'Sanal Tur'

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 22:41 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, eşsiz Anadolu mirasını zaman ve mekan kısıtından çıkararak tüm dünyaya tanıtma girişiminin bir parçası olarak 1100 yıllık Akdamar Kilisesi’ne özel bir web sitesi hazırladı.

VAN, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, eşsiz Anadolu mirasını zaman ve mekan kısıtından çıkararak tüm dünyaya tanıtma girişiminin bir parçası olarak 1100 yıllık Akdamar Kilisesi’ne özel bir web sitesi hazırladı. Türkçe, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 3 farklı dilde kapsamlı bilgi ve görsel materyaller sunan 'www.akdamarkilisesi.gov.tr' ziyaretçilere açıldı.

Kültürel ve açık hava müze konumundaki tarihi eserlerin ve müzelerin ziyaretçileri ile dijital ortamda buluşmasına yönelik çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önem kazanıyor. Teknolojiden yararlanılarak özenle yapılan çalışmalar sayesinde oluşturulan site ile pek çok doğal ve tarihi güzellik, fiziksel olarak görme imkanı olmayan kişilerle buluşuyor. Gelişmiş görüntüleme teknolojileri kullanılarak hazırlanan VR videolar ve 360 derecelik fotoğraflar, ziyaretçilerine tarih ile doğanın eşsiz uyumuna yakından tanık olma hissi veriyor. Kilisenin rölyef ve freskleri, çevresini kuşatan badem ağaçlarının beyaz çiçekleri ve Van Gölü’nün kendine has maviliği, tarihi mekanın ilahi atmosferini ziyaretçilerine taşıyan görsel güzelliklerden bazılarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra Akdamar’ın eşsiz doğası İzzet Keribar’ın objektifinden ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

ALTUN: KÜLTÜREL MİRASA ÖNEM VERİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, projeye ilişkin açıklamasında, Türkiye’nin sahip olduğu zengin kültürel mirasın korunması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla çok yönlü araştırma ve tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Altun, bu kapsamda Hristiyan aleminin, özellikle de Ermeni halklarının önemli bir inanç merkezi olan Akdamar Kilisesi’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle tarih bilinci ve kültürel mirası koruma ahlakıyla sahip çıktıklarını ifade etti.

'AKDAMAR, İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN GÖZDESİ OLACAK'

Bu çalışmalarının ilk adımını, tanıklık ettiği dönemlerin kültürel yapısının yanı sıra sanat ve inanç anlayışı hakkında da önemli ipuçları veren Akdamar Kilisesi ile attıklarını belirten Altun, devletin bu konuya verdiği önem, gösterdiği ilgi ve gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde hem adanın ve hem de tarihi kilisenin inanç turizmi açısından Türkiye’nin en gözde ziyaret beldelerinden biri haline geldiğini dile getirdi.

ALTUN: DOSTLUK KÖPRÜSÜNÜ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ülkenin diğer ortak kültür hazinelerine de sahip çıktıklarını ve bunu sürdüreceklerini anlatan Altun, “Anadolu farklı kültür ve inançların bir mozaiği. Ermeni cemaati de bu mozaiğin bir parçası. Yüzyıllardır bir arada yaşayarak kurduğumuz dostluk köprüsünü her boyutta güçlendirmeye ve dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

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