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Bin yıllık Antik Tiyatro'da türkü şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde düzenlenen '2.

Bin yıllık Antik Tiyatro'da türkü şöleni

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde düzenlenen '2. İsmail Tunçbilek Bağlama Kampı ve Müzik Festivali', Myra Antik Tiyatrosu'nda muhteşem türkü şöleniyle final yaptı. İsmail Altunsaray, Erdal Erzincan, İsmail Tunçbilek, Çetin Akdeniz ve Eren Özütemiz'in sahneye çıktığı konseri 5 bin kişi izledi.
Myra Antik Tiyatrosu'nda, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen konseri Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Yıldız, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi izledi. Konserde ilk olarak Kıvırcık Ali'nin oğlu Türk Halk Müziği sanatçısı Eren Özütemiz sahneye çıktı ve farklı yöre türkülerini seslendirdi. Ardından öğretim üyesi ve Türk Halk Müziği sanatçısı Çetin Akdeniz bağlamasıyla çaldığı oyun havaları ve söylediği türkülerle seyirciyi coşturdu. Sahneye üçüncü olarak İsmail Altunsaray çıktı. Ardından sahne alan Erdal Erzincan bağlama şovu sundu. Son olarak dünyaca ünlü bağlama ustası İsmail Tunçbilek sahneye çıktı.
Yaklaşık 2.5 saat süren konserin finalinde Çetin Akdeniz, İsmail Altunsaray, Erdal Erzincan ve İsmail Tunçbilek birlikte sahneye geldi. Sanatçılar Aşık Mahzuni'nin 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım' türküsünü birlikte söyledi. Konserin ardından Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya sanatçılara plaket vererek teşekkür etti.
Konseri izleyen Tülay Celepoğu, "Türkülerimizin bu güzel ortamda bizler için neler ifade ettiğini çok güzel bir şekilde yaşadık. Türküler hepimiz için barış, sevgi, sevda ifade ediyor. Bu tarihi derinliğin içinde dinlemek, bu akustiğin içinde dinlemek bizlere çok güzel duygular yaşattı. Çok teşekkür ediyoruz bütün müzisyenlere, hepsi büyük birer ustaydı" dedi. İzleyicilerden Derya İçli de, "Türküler çok güzeldi. Türküleri böyle bir antik kentte izlemek çok daha keyifliydi. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Antunsaray ise duygularını şöyle anlattı: "Ülkemiz için tarihi ve kültürel olarak çok çok önemli bir yere sahip olan bu antik tiyatroda konser vermek, bizler için onur verici bir duygu. Türklerin de tarihin derinliğindeki yeri, bu antik tiyatronun tarihteki derin yerinin birbiriyle bütünleştiğini düşünerek, bu uyumun çok da güzel olduğunu düşünüyorum."

FOTOĞRAFLI

Bin yıllık Antik Tiyatro'da türkü şöleniBin yıllık Antik Tiyatro'da türkü şöleniBin yıllık Antik Tiyatro'da türkü şöleniBin yıllık Antik Tiyatro'da türkü şöleni

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