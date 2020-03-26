HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bin yıllık yöntemle yapılıyor! Koronavirüsün en doğal düşmanı: Sabun

Bin yıllık yöntemle yapılıyor! Koronavirüsün en doğal düşmanı: Sabun

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2020 11:23 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ederken, hijyen konusunda başvurulan ürünler de popülerliğini korumaya devam ediyor. Koronavirüsten korunmada en önemli silahın ellerin sık sık sabun ve su ile yıkanması olarak ifade ediliyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde imal edilen zeytinyağlı sabunlar da bin yıllık yöntemlerle hazırlanıyor. Elde yapılan sabunlar, 4 günlük işlem sonrası kullanıma hazır hale geliyor.

Korona virüs nedeniyle en iyi dezenfektan sabuna ilgi gün geçtikçe artıyor. Edremit ilçesinde geleneksel yollarla zeytinyağı sabunu üreten atölyeler fazla mesai yapmaya devam ediyor. Zeytinyağından sabuna yaklaşık 4 günlük bir serüven sonunda elde edilen ürün virüs ve bakterilere karşı etkili doğal dezenfektan olarak öne çıkıyor.

6 saat kaynatılarak hazırlanıyor

Zeytinyağı, kostik tozu ve suyun özel kazanlarda 6 saatlik kaynatılması ile başlayan sabunlaşma süreci daha sonra sabit bir ısıda dinlendirme ile devam ediyor.
Sabunlaşan zeytinyağı ve kostikli su birbirinden ayrılıyor. Tamamen doğal olarak kalan sabunlaşmış zeytinyağı merhem halinden katı hale geçebilmesi için özel kalıplara dökülüyor.
Daha sonra 24 saat dinlendirilen ve sertleşen sabunlar özel bir bıçak ekipmanı ile iki kişi tarafından önceden işaretlenmiş izler üzerinde kesilerek kalıp sabun haline dönüştürülüyor.
Son olarak kesilen sabun küplerinin havalandırılması ve içindeki nemin iyice kurutulması ile paketlenmeye ve kullanıma hazır hale geliyor.
Sabun üretimi hakkında bilgi veren zeytinyağı sabunu ustası Celil Kaçmaz, zeytinyağına kostik konulduğunu ve en az 6 saatlik süre boyunca kaynatılarak sabunlaştırıldığını söyledi. Kaçmaz, sözlerine şöyle devam etti:
“4 saat bir dinlenme süreci oluyor. Kostikli su ile sabunun ayrıştırılması için kazandan 4 saat bekledikten sonra üstten sabunu alarak ve kostikli su altta bırakılarak sabunu çıkartıyoruz. Yaklaşık bin yıllık doğal sabun nasıl ise bizimki de aynı. Tamamen el işçiliği. Elle kesiliyor. Bütün safhalarında insan çalışıyor. Makine bizde yok. Müthiş bir temizleyici. Saf. Şu anda kullanılabilecek dezenfektan olarak en doğal ürün bizce. Herkese tavsiye ediyorum” (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sabun

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Dükkanlar kapalı ama... O kentte şaşırtan manzara

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Turistler akın etti, sahiller doldu taştı

Turistler akın etti, sahiller doldu taştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatilcilere 'sahillere gelmeyin' çağrısı

Tatilcilere 'sahillere gelmeyin' çağrısı

Koronavirüs sanatı da etkiledi

Koronavirüs sanatı da etkiledi

Bu marketteki koronavirüs tedbirleri hastaneleri aratmıyor

Hastane gibi market

Çekirge istilası Türkiye'yi tehdit ediyor mu?

9 ülkeyi istila ettiler! Sırada Türkiye mi var?

Yaşlı adam polisi arayınca son anda dolandırılmaktan kurtuldu!

Yaşlı adam polisi arayınca son anda dolandırılmaktan kurtuldu!

Koronavirüs uyarılarını dikkate almadılar! Antalya'da şaşırtan manzara

Gençler evde, 65 yaş üstü sokakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.