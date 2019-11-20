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Bin yıllık zeytin ağacı 10 kilo zeytin verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:38 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de vatandaşların ilgi odağı olan bin yıllık zeytin ağacı 10 kilo zeytin verdi.Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan zeytin ağacı bu yıl 10 kilo zeytin verdi.

Büyükçekmece’de vatandaşların ilgi odağı olan bin yıllık zeytin ağacı 10 kilo zeytin verdi.
Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan zeytin ağacı bu yıl 10 kilo zeytin verdi. Vatandaşlarla birlikte zeytin toplayan Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Zeytin ağacımız yaklaşık bin yıllık. Bu yıl zeytin ağacımızın zeytinlerini biz ilk kez topladık. Daha önce çok zeytin vermiş, çokça insan onun zeytinlerini yemiş. Bize yaklaşık 10 kilo zeytin verdi. Bu bizim için önemli bir mesaj. Çünkü bu yıl bin 1 zeytin ağacı diktik. Bir taraftan da yüzlerce ceviz ağacı dikiyoruz. Çevre ve doğal yaşam alanlarındaki çalışmalarımıza hassasiyetle devam ediyoruz” dedi.

“Zeytinlerden elde edeceğimiz gelir çocuklarımıza burs olarak dönecek”
Zeytin ağaçlarından elde edilen gelirin öğrencilere burs olarak geri döneceğini belirten Başkan Akgün, “Büyükçekmece’de 3 sene sonra binlerce zeytin ağacından zeytin toplamanın ve topladığımız zeytinlerin gelirinden elde edeceğimiz parayla da çocuklarımıza daha iyi eğitim sağlandığını göreceğiz. Zeytinlerden elde edeceğimiz gelirleri çocuklarımıza burs olarak vereceğiz. İlk hasadı belediye binası önündeki bin yıllık zeytin ağacımızdan yaptık” açıklamasını yaptı.

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