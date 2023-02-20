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  4. Bina çöktü, sadece bir kısmı ayakta kaldı! Görenleri şaşkına çeviren o manzaranın hikayesini anlattı: Güvercinler için fazladan yapmıştık

Bina çöktü, sadece bir kısmı ayakta kaldı! Görenleri şaşkına çeviren o manzaranın hikayesini anlattı: Güvercinler için fazladan yapmıştık

20.02.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binanın yarısı çöktü, sadece bir kısmı kolonların yıkılmaması sayesinde ayakta kaldı. Depremin en çok yıkıma yol açtığı bölgelerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 katlı binanın son hali görenleri hayretler içinde bıraktı. Bina sakinlerinden Burak Şafak, Ayakta kalan güvercin evinin hikayesini anlatırken ""O gece anlatılmaz. Nasıl oradan çıktığımızı bilmiyoruz" dedi.

Bina çöktü, sadece bir kısmı ayakta kaldı! Görenleri şaşkına çeviren o manzaranın hikayesini anlattı: Güvercinler için fazladan yapmıştık

Yarısı yıkılan binada güvercin kulübesinin bulunduğu kolonlar yıkılmadı. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı. Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bina yıkılmasına rağmen güvercin yuvasının bulunduğu kolonların hasar görmemesi dikkat çekti. 4 katlı binanın son hali ise görenleri şaşkına uğrattı.

Antakya'da ilçesinde, yarısı çöken binanın üzerindeki güvercin kulübesi ayakta kaldı. Güvercinler için yer yaptıklarını anlatan Burak Şafak, "Burası normalde 4 katlıydı, ekleme yapılan yeri 2 sene önce yaptık. Güvercinleri rahat bir şekilde uçurabilmek için yaptık. Bir katı güvercinler için fazladan yaptık. Yanlardan kolonlardan destek alınmıştı. 1994 senesinde yapıldı" dedi.

"BİR KATI GÜVERCİNLER İÇİN YAPTIK"

Binada yaşayanlardan Burak Şafak, "O gece anlatılmaz. Nasıl oradan çıktığımızı bilmiyoruz. Deprem olduktan sonra çıktık. Bina yıkıldıktan sonra çıktık. Burası normalde 4 katlıydı, ekleme yapılan yeri 2 sene önce yaptık. Güvercinleri rahat bir şekilde uçurabilmek için yaptık. Bir katı güvercinler için fazladan yaptık. Yanlardan kolonlardan destek alınmıştı. 1994 senesinde yapıldı. Sulak alan olduğu için çökme riski daha yüksek oldu. Binada 14 kişiydik. 13 kişi sağ çıktı, 1 kişi vefat etti." dedi.

DHA

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