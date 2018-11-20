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Bina dış cephesinde mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

Adana'da bir binanın dışında boya yaparken cephe asansörü platformunun hareket etmesiyle 5. katta emniyet halatıyla mahsur kalan iki işçi aşağıya indirildi

Adana'da bir binanın dış boyasını yaparken cephe asansörü platformunun hareket etmesiyle halatta asılı kalan iki işçi, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir binanın dış cephe boyasını yapan işçiler Mehmet Çelik ve Selim Çakmaz, bindikleri cephe asansörü platformunun hareket etmesiyle emniyet halatında asılı kaldı.

Binanın 5. kattındaki pencere kenarında mahsur kalan işçileri fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ve polis ekipleri, işçileri halat ve merdiven yardımıyla kurtardı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Çelik ve Çakmaz, daha sonra yola inerek düşen malzemelerini topladı.

Çakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Asansör kendi kendine aşağı indi. Biz de emniyet mandalına yetişemedik. Asansör aşağı indi, yukarıdaki halat bitince geri yukarı çıkmaya başladı. Kopma falan yok." dedi.

İşçilerin binada yardım beklemesi, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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