Bina girişindeki elektrik panosunda yangın: 22 kişiyi itfaiye kurtardı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) GÜNGÖREN'de 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada yaşayan aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 22 kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye etti. Yangın sonrası 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 20 kişi de ayakta tedavi edildi.

Güngören Genç Osman Mahallesi, Dündar Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda akşam saat 21:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri oturdukları apartmanın girişinden alevlerin yükseldiğini görünce korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine de çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin de sokakta önlem aldığı görüldü. İtfaiye ekipleri bina girişinde yanan elektrik panosunu söndürürken, üst katlarda panik yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 22 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında bulunan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, diğer 20 kişide ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.