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Bina girişine beton ve demir kapılı işgale ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 17:21 | Son Güncelleme

AVCILAR’da 23 yıl önce bina inşa edilirken belediyeye ait alanın işgal edildiği gerekçesiyle son 3 yıl için aylığı 350 TL'den, faiziyle birlikte 16 bin 196 TL ecrimisil tazminatı istendi.

Bina girişine beton ve demir kapılı işgale ceza

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da 23 yıl önce bina inşa edilirken belediyeye ait alanın işgal edildiği gerekçesiyle son 3 yıl için aylığı 350 TL'den, faiziyle birlikte 16 bin 196 TL ecrimisil tazminatı istendi. Avcılar Belediyesi tazminatı 6 hak sahibinin ödemesi gerektiğini bildirdi.
Gümüşpala Mahallesi Handan Sokak’ta 23 yıl önce Ahmet Şahin tarafından 4 katlı bina yapıldı. Şahin, apartmanlarının girişine giden koridordaki yola beton döktürürken hırsızlık olaylarına karşı önlem amacıyla demir kapı yaptırdı. Avcılar Belediyesi, bina girişi önüne arsa payından daha büyük alana beton döküldüğünü, bunun yanı sıra demir kapı yaptırıldığını bildirirken hak sahiplerinden haksız işgal olarak bilinen ‘Ecrimisil tazminatı’ istedi. Binanın alt katında berber dükkanı işleten Ramazan Kılıç, belediyenin yıllar sonra bina girişinin devlete ait olduğunu belirlediğini “25 yıl sonra burasının devlete ait olduğunu belirlemişler. Burasını yol olarak göstermişler” dedi.
Avcılar Belediyesi kamuya ait arazinin yıllar önce beton dökülerek ve demir kapı yaptırılarak işgal edildiğini 8 Temmuz 2016 tarihinde belirleyerek, Ahmet Şahin ve 6 varisini tespit ederek, kamuya ait olan 54.43 metrekare yol fazlası alanı işgal ettiği bu nedenle, her ay 350 TL olmak üzere son 3 yıl için faiziyle toplam 16 bin 196 TL 24 kuruşu ödemesi gerektiğini tebliğ etti. Şahin ailesi cezaya itiraz etti.

Emlak ve İstimlak Müdürü Sanem Sarıca, “İşgal ile ilgili tüm tespitler yapıldı. Komisyonun belirlediği rakam üzerinden zabıta aracılığı ile tebligat yapıldı. İtiraz ettiler. Vatandaştan aplikasyon krokisi istedik. Bu paranın ödenmemesi halinde icra yoluna başvururuz. Bizim bina girişine iddia edildiği gibi duvar örme yetkimiz yok. Peşin ve itiraz etmeden öderse yüzde 35 indirimli tahsilat yapılır” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Bina girişine beton ve demir kapılı işgale cezaBina girişine beton ve demir kapılı işgale cezaBina girişine beton ve demir kapılı işgale ceza

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