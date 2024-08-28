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Bina sakinlerinin yüreğini hoplatan olay onu bayram ettirdi! Söyledikleri herkesi güldürdü: Umurumda değil, artık patron benim

28.08.2024 14:52
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28.08.2024 14:52
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İstanbul'un Kartal ilçesinde oturduğu apartmanda balkon çöken bina sakininin açıklamaları duyanları şaşırttı. Gece yarısı büyük bir gürültüyle çöken balkon sonrası apartman sakinleri paniğe kapılırken 48 yıldır binada oturan Erol Altan hiç oralı olmadı. Altan, "Daha da güzel oldu bu olay, ortalık sakinleşti. Sabah işe gidenler çok gürültü yapıyorlardı. Şimdi kimse yok binada, patron benim" derken duyduğu memnuniyet yüzüne de yansıdı.

Bina sakinlerinin gece yarısı yüreğini hoplatan gürültü patırtı Erol Altan'ın hiç umurunda olmadı. Binada sakinlik Altan'ı fazlasıyla memnun etti. Panik yaratan olaya tepkisiyle duyanları gülümsetti.

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UYKULARINDAN GÜRÜLTÜYLE UYANDILAR, BİRİ HARİÇ

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kartal İlçesi, Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde gece saat 02.00'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde herkesin uyuduğu saatlerde 6 katlı bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü.

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Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen görevliler tarafından bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı.

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Apartmanda oturan 2 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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"BALKONUN ÇÖKMESİ UMURUMDA BİLE DEĞİL"

1976'dan bu yana apartmanda yaşayan Erol Altan ise evini terk etmedi.

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Altan'ın şu açıklamaları duyanları gülümsetti: "Biz otuyorduk, gürültü oldu. Anladık ki balkon çökmüş. Ben korkmadım umurumda bile olmadı ama korkan komşularım oldu. Ben böyle şeylerden pek korkmam.

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Daha da güzel oldu bu olay, ortalık sakinleşti. Sabah işe gidenler çok gürültü yapıyorlardı. Şimdi kimse yok binada, patron benim. Sakin bir şekilde yaşıyorum. Çok da memnun oldum bu işten."

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kartal balkon
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