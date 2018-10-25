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Bina temelinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:31 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, işhanı yapmak için yıkılan binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı. İnşaat çalışmalarını durduran İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgedeki kalıntıları inceledi. Yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkan kalıntıların, Antik Roma dönemine ait liman hamam kalıntısı ile imparatorluk salonu olduğu belirlendi.

Bina temelinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

İzmir Konak ilçesi Konak Mahallesi'nde, mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü'ne ait 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap-işlet-devret modeliyle 2016'da ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma 12 Haziran 2016'da çalışmalara başladı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında, binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı ve bölgede inşaat çalışmaları durduruldu. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla bölgede sondaj yapılarak, kalıntılar incelenmeye alındı.

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Vicdansız hırsız kameradaVicdansız hırsız kamerada
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Anahtar Kelimeler:
izmir Antik Roma dönemi tarihi kalıntılar

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