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Bina yerine istinat duvarı ruhsatıyla dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

Bursa'da bir araziye düşük peşinat ve faizsiz taksitlerle ev yapma vaadinde bulunan firmaya peşinat ve bazı taksitleri ödediklerini ancak mağdur edildiklerini öne süren vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu - Ev almak isteyen vatandaşlardan Bedri Yıldız: - "Yeri görmek için bölgeye gittik. Gördüğümüz şeye şaşırdık; araziye bir çukur kazmışlar, bir de göstermelik kümes yapılacak kadar kalıp malzemesi koymuşlardı. Sadece istinat duvarı ruhsatı almış firma"

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, düşük peşinat ve faizsiz taksitlerle toplu konut inşa edeceği taahhüdünde bulunan firmaya ödeme yaptıklarını ancak araziye sadece istinat duvarı ruhsatı alınarak mağdur edildiklerini ileri süren vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye çıkışında AA muhabirine açıklama yapan vatandaşlardan Turan Aksoy, iki etapta 320 daire inşa edeceğini duyuran firmayla sözleşme imzalayarak iki daire için 13 bin lira peşinat verdiğini, ayrıca 5 ay bin 350 liralık taksitleri ödediğini söyledi.

Söz verilen tarihte inşaata başlanmadığını öne süren Aksoy, şöyle devam etti:

"Firma yetkililerine ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Şirketin Gürsu ilçesindeki ofisine gittiğimde oradaki bir bayan bana belediyenin ruhsat konusunda problem çıkardığını, altyapı sorunlarını çözer çözmez inşaata başlanacağını söyledi. Yapacaklarsa yapsınlar ama görünen o ki inşaat yapılmayacak. Biz yer sahipleriyle 2018'de görüştüğümüzde, araziyi noter huzurunda yapılan sözleşmeyle söz konusu firmaya verdiklerini söylediler. Sözleşmeye koydukları maddeye göre, 2018 haziran ayında eğer inşaata başlanmazsa sözleşmenin iptal olacağını söylediler. Görünen o ki sözleşme iptal oldu, belediyeye sorduğumuzda, ruhsat başvurularının olmadığını, alamadıklarını da öğrendik. Söyleyecek bir şey yok, mağduruz."

Bedri Yıldız ise emekli maaşıyla ev almak istediğini belirterek, geçen sene mart ayında firmaya 6 bin lira peşinatın yanı sıra daha sonra 5 ay 750 liralık taksitleri ödediğini anlattı.

Mayıs ayında başlaması gereken inşaat için eylülde temel atma töreni yapıldığını dile getiren Yıldız, "Törenden sonra yeri görmek için bölgeye gittik. Gördüğümüz şeye şaşırdık; araziye bir çukur kazmışlar, bir de göstermelik kümes yapılacak kadar kalıp malzemesi koymuşlardı." dedi.

Daha sonra belediyeye gittiğini kaydeden Yıldız, bu arsa için sadece istinat duvarı ruhsatı alındığını öğrendiğini belirtti.

Yıldız, "Belediye yetkilileri, istinat duvarının bina yapılacaksa toprak kaymaması için yapılacağını, bu nedenle de firmadan evrak istediklerini söylediler. Evrak gelmeyince eldeki belgeler de geri gönderilmiş. Sadece istinat duvarı ruhsatı almış firma. Sonra araziye icra memurlarıyla bir avukat geldi, avukata ne olduğunu sorduğumda malzemeleri icraya geldiklerini, firmanın dolandırıcı olduğunu söyledi." diye konuştu.

Mağdur sayısının yaklaşık 250 kişi olduğunu ve herkesin peyderpey gelerek suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, söz konusu firmayla olan ve noter onayı bulunmayan sözleşmelerinin iptal edilip paralarının ödenmesini istediklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa dolandırıcılık iddia

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