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Bina yıkılmadan önce çatısındaki leylek yuvası taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

Ardahan'da eski bina olması dolayısıyla yıkılmasına karar verilen sağlık merkezi binasının çatısındaki leylek yuvası vinçle bitişikteki binaya taşındı

Eski bina olması nedeniyle güvenli olmadığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen Ardahan 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi binasının çatısındaki leylek yuvası başka bir kamu binasının çatısına konuldu.

Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından yuvayı bulunduğu yerden vinçle kaldırıp bitişikteki Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü çatısına taşıdı.

Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkılacak bina yerine yeni bir bina yapılacağını, bu nedenle ilk olarak leylek yuvasını taşımaya karar verdiklerini söyledi.

Yuvanın taşınmasında gerekli hassasiyeti gösteren Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ardahan İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Binaya başlamadan önce bizim bir engelimiz vardı. Bir doğasever olarak buradaki leylekleri korumak durumundaydık. Taşınması talebinden bulunduk. Şu an sağlıklı bir şekilde yuvayı bitişiğindeki binaya taşıdık."

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan leylek Taşınma Yuva

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