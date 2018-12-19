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Bina yıkımı sırasında hasar gören 5 katlı lojman boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 14:33 | Son Güncelleme

NİĞDE’de deftarlığa ait 5 katlı lojman, yandaki binanın yıkımı sırasında hasar görünce, tedbiren boşaltıldı.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de deftarlığa ait 5 katlı lojman, yandaki binanın yıkımı sırasında hasar görünce, tedbiren boşaltıldı. Kent merkezinde bulunan Derbent Kavşağı'ndaki bir apartman kepçe ile yıkıldı. Ancak yıkım sırasında beton bloklar, yanda bulunan defterdarlığa ait lojmana çarptı. 5 katlı lojmanın birinci katındaki dairenin bir duvarı çöktü. Üst katlardaki dairelerin balkonları da zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra lojman sakinlerinden binayı tedbiren boşaltmalarını istedi. Bir ambulansın hazır bekletildiği boşaltma işleminin ardından lojman sakinleri yakınlarının evlerine gitti.

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