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Bina yıkımında evlerinin zarar gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 12:04 | Son Güncelleme

MUĞLA'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 4 katlı binanın yıkımı yapıldı.

Bina yıkımında evlerinin zarar gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldular

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 4 katlı binanın yıkımı yapıldı. Yıkımda hiçbir önlem alınmadığı için bitişikteki 3 katlı apartman ile yanındaki tek katlı müstakil evlerinin zarar gördüğünü öne süren sahipleri, valilik ve belediyeye şikayette bulundu.
Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazar Yeri Sokak'ta 4 katlı apartman, cumartesi günü, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkıldı. Hiçbir önlem alınmadan yapıldığı öne sürülen yıkım sırasında bitişikteki 3 katlı apartmanın çatısı ve duvarları ile elektrik tesisatı zarar gördü. Yıkımı yapılan bina ile zarar gören apartmandan düşen beton ve kiremit parçaları hemen arka taraftaki bir üniversite öğrencisinin kaldığı tek katlı müstakil evin üzerine düştü. Müstakil evin çatısında geniş delikler açıldı. Buradan dökülen molozlar öğrenci evindeki eşyalara da zarar verdi. Evleri zarar gören Ömer- Gülsiye Moralı çifti, yıkım sırasında çevrede önlem alınmadığını öne sürdü, "Komşulara uyarı yapmadılar. Aniden gelip iş makinesiyle yıkıma başladılar. Evde büyük korku yaşadık. Apartmanımızın çatısı ve duvarı zarar gördü. Zararımız büyük. Böyle yerlerde yıkım yapılacaksa teknik eleman da bulunmalı, diğer binaların zarar görmemesi için tedbir alınmalı. Burada bunların hiçbiri yapılmadı, evimizin durumu ortada. Hem valiliğe hem de belediyeye şikayette bulunduk" dedi.
Kullanılamaz hale gelen müstakil evde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Adem Dağ ise, "Hem okuyup hem çalışıyorum. İşten geldiğimde evimin harabeye döndüğünü gördüm. Bize yıkım yapacaklarını söylemediler. O sırada işte değil de evde olsaydım enkaz altında kalırdım. Yıkımı gerçekleştiren müteahhit beni otelinde bir gece ağırladı. Ancak ertesi gün mağduriyetim konusunda hiçbir şekilde yardımcı olmadı" diye konuştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bina yıkımında evlerinin zarar gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldularBina yıkımında evlerinin zarar gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldularBina yıkımında evlerinin zarar gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldularBina yıkımında evlerinin zarar gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldular

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