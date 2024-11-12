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Bina yöneticilerinin tartışması büyüdü kavgaya dönüştü! Yaşlı kadının dudağı patladı, kaburgası kırıldı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.11.2024 17:43
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Bursa'da eski ve yeni bina yöneticisi arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Eski yönetici İsmail G., yeni yönetici Hatice Duman'a saldırarak kaburgasını kırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Duman darp raporu alıp, İsmail G. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldı. Emniyet, olayla alakalı açıklama yaptı.

Bina yöneticilerinin tartışması büyüdü kavgaya dönüştü! Yaşlı kadının dudağı patladı, kaburgası kırıldı...

Dün Kayseri'de Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'ndaki bir binada meydana gelen olay şaşkına çevirdi. Eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice Duman arasında tartışma çıktı.

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KABURGASI KIRILDI

Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Yaşananlar anbean binada bulunan güvenlik kamerrasına yansıdı. Görüntülerde İsmail G.'nin, Hatice Duman'a yumruk attığı ve yere düşürdüğü görüldü. Olayın ardından her iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Darp raporu alan Hatice Duman'ın kaburgasının kırıldığı öğrenildi. Hatice Duman, İsmail G. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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"İMDAT ÇIĞLIKLARI ATARAK YARDIM İSTEDİM"

Olayı anlatan Hatice Duman, "Ben yönetimi devraldıktan sonra eski yönetici İsmail G. ile bina adına davalık olduk, şahsi bir mesele değil. Ama beyefendi bunu şahsileştirdiği için dün ben dışarı çıktığımda hazır bekliyormuş. Beni takip ediyormuş. Küfür ve hakaret ederek geldi. Şok oldum ve ilk yumruğu o zaman vurdu. Beni baya darbetti ve ben kendimi savunmaya çalıştım. Ben de saldırdım ama benim gücüm yetmedi. Şok olmuştum ve ne yaptığımı ben de bilmiyordum. İmdat çığlıkları atarak yardım istedim. Beni dövmesi bittikten sonra arkadaşlarımı ve karakolu aradım" diye konuştu.

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'ESKİDEN BOKSÖRMÜŞ'

Vücudunun darp nedeniyle hasar gördüğünü söyleyen Duman, "Dudağım patlak, kaburgam kırık. Vücudum baya hasarlı. Tekmeledi ve tokatladı. Bu beyefendi eskiden boksörmüş. Şikayetçi oldum. Darp raporu aldım. İşlemlerimiz devam ediyor. Kadına şiddeti hiç tavsiye etmiyorum. Ben ne yapmış olabilirim? Hakaret ettiysem o da bana etsin. Yumruklamak ve yerlerde sürüklemek nedir. Hiç yakışmadı" ifadelerini kullandı.

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Diğer yandan konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu olayın bina yönetimi hususunda aralarında çıkan tartışma sonrası yaşandığı, olayın H.D. ve İ.G. isimli şahıslar arasında olduğu tespit edilmiş ve karşılıklı birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yönetici bina apartman
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