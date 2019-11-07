Bina yöneticisi uyardığı gençler tarafından öldüresiye dövüldü

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da apartman yöneticisi Temel Özer (70), binanın önünde alkol alıp çevreye rahatsızlık verdikleri için uyardığı 3 genç tarafından şişe ve sopayla öldüresiye dövüldü. Başına aldığı darbeyle yaralanan Özer, bekçilerin müdahalesi sonucu kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Olay, 1 Kasım günü saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Temel Özer, yöneticisi olduğu apartman önünde alkol alıp, çevreye rahatsızlık veren İsmail A. (24), Enes Ş. (22) ve F.K.'yi (23) evinin penceresine çıkıp uyardı. Ancak gençler, ellerindeki bira şişlerini apartmana fırlatarak tepki gösterdi. Özer gençleri uyarmak için bu kez aşağı indi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gençlerin ellerindeki bira şişesiyle başına vurduğu Temel Özer, yaralandı.

Bu sırada bölgedeki mahalle bekçileri, olayı görüp müdahale etti. Şüphelilerden Enes Ş. ve F.K. yakalanırken, İsmail A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki şüpheli polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan İsmail A. da kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.