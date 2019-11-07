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Bina yöneticisi uyardığı gençler tarafından öldüresiye dövüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 11:56 | Son Güncelleme

SAMSUN'da apartman yöneticisi Temel Özer (70), binanın önünde alkol alıp çevreye rahatsızlık verdikleri için uyardığı 3 genç tarafından şişe ve sopayla öldüresiye dövüldü.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da apartman yöneticisi Temel Özer (70), binanın önünde alkol alıp çevreye rahatsızlık verdikleri için uyardığı 3 genç tarafından şişe ve sopayla öldüresiye dövüldü. Başına aldığı darbeyle yaralanan Özer, bekçilerin müdahalesi sonucu kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Olay, 1 Kasım günü saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Temel Özer, yöneticisi olduğu apartman önünde alkol alıp, çevreye rahatsızlık veren İsmail A. (24), Enes Ş. (22) ve F.K.'yi (23) evinin penceresine çıkıp uyardı. Ancak gençler, ellerindeki bira şişlerini apartmana fırlatarak tepki gösterdi. Özer gençleri uyarmak için bu kez aşağı indi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gençlerin ellerindeki bira şişesiyle başına vurduğu Temel Özer, yaralandı.

Bu sırada bölgedeki mahalle bekçileri, olayı görüp müdahale etti. Şüphelilerden Enes Ş. ve F.K. yakalanırken, İsmail A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki şüpheli polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan İsmail A. da kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

Temel Özer ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu olan Özer, darp raporu alarak şikâyette bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularından olayı hatırlamadıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İsmail A. ve Enes Ş. tutuklandı, F.K. ise serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada, saldırı anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin, sopa ve bira şişesiyle saldırdığı yöneticinin aniden yere yığıldığı, ardından da gelen bekçilerin gruba müdahale ettiği görülüyor.

'DÜŞMANA VURUR GİBİ VURDULAR'

Olay anını anlatan Özer, gurubun içinde birin kendisinden özür dilediğini, diğerlerinin de özür dileyeceğini bekleyerek evden dışarı çıktığını söyledi. Özer, "Gençleri, muhabbetlerini başka yerde yapmaları yönünde cama çıkarak uyardım. İçlerinden biri özür diledi, fakat diğer 3 arkadaşı ellerinde bulunan şişeleri, küfür ederek atmaya başladı. Ben de aşağıya inerek, 'Bunu neden yapıyorsunuz, bana nasıl küfredersiniz? 70 yaşında insana küfür etmeye utamıyor musunuz?' dedim. Bu sırada içlerinden biri cam şişeyi kafama vurarak dengemi kaybedip düşmeme neden oldu. Ardından 3'ü üzerime çıkarak düşmana vurur gibi vurmaya başladılar. Ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldım" dedi.

'ÖZÜR DİLEYECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM'

Bekçilerin ve çevre halkının müdahalesi sayesinde çok daha ciddi bir olayın meydana gelmesinin engellendiğini söyleyen Özer, "Aşağı inmemdeki en büyük sebep, özür dileyeceklerini düşünmekti. Ama öyle olmadı. 70 yaşında hiç tanımadıkları bir insana bu şekilde saldıran vahşilerin en ağır cezayı almalarını istiyorum. Karakola gidince de olayı hatırlamadıklarını söylüyorlar. Madem hatırlamıyorlar, ekip geldiğinde neden tazı gibi kaçtılar?" diye konuştu.

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