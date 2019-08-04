Binada yangın çıkınca terasa sığınanları, polis ve itfaiye kurtardı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerden kaçıp, binanın terasına çıkan 15 kişiyi polis ve itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Siverek'e bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan, 4 katlı binanın 1'inci katındaki evde, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanla kaplanan binada oturan 15 kişi, hemen terasa çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri ise söndürme çalışması başlattı. Alevlere, polis ekipleri de TOMA'lardan su sıkarak, müdahale etti. Bu sırada terasta bulunan 15 kişi, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

