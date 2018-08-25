Binadaki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da kimlikleri belirsiz iki kişinin girdikleri binada ziline basıp kimsenin olmadığından emin oldukları evin kapısının önündeki ayakkabıları çalmaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen 12 Ağustos'ta Zafer Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Gece saatlerinde binaya giren kimlikleri belirsiz iki kişi, bir dairenin ziline basıp, evde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ardından kimsenin evde olmadığından emin olan 2 kişi, kapının önündeki bir kaç çift ayakkabıyı alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı, binanın güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların, aldıkları ayakkabılarla dairenin önünden ayrıldıkları görülüyor.

Daire sakinlerinin şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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