Binadan panik yaratan o ses gelince apar topar tahliye edildi! Evlerine giremeyen apartman sakinleri isyanda: "Zaten depremin korkusu üzerimizde, şimdi psikolojimiz iyice bozuldu"

Depremin ardından bir de inşaat çalışmasında hasar gören binalarından akşam vakti gelen sesi duyunca iyice paniğe kapıldılar. Ankara'nın Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 881. Sokak'ta 34 hanenin bulunduğu, tahliye edilen 2 binanın sakinleri evlerine girmeyi bekliyor. İnşaat için temel kazma çalışmaları yapılan alanın bitişiğindeki Aşılı ve Gül Hatun apartmanlarında dün saat 19.30 sıralarında ses geldi...

BİNANIN TEMELİNDE GÖÇÜK OLUŞTU

İnşaat çalışmaları nedeniyle binanın temel kısmında göçükler oluşurken, göçüğün oluştuğu alana ise iş makinesiyle dolgu yapıldı. Hasar gören 2 bina güvenlik nedeniyle boşaltılırken, bu sabah da çöken alana güçlendirme duvarı yapımına başlandı.

MEVZUATA UYGUN DEĞİLMİŞ

İnşaat firması yetkilileri 2 binanın tabanındaki kanalizasyon sisteminin mevzuata uygun yapılmadığını ve su sızıntısı nedeniyle tabanda gevşeklik olduğunu ileri sürerken, boşaltılan binanın sakinleri ise gerekli güvenlik önlemi alınmadan inşaat çalışması başlatıldığını belirtti.

"KAZDILAR KAZDILAR, DÜN GECE SESLER GELDİ; KİMSE KİMSEYİ DİNLEMEDİ"

11 yıldır Aşılı apartmanında oturduğunu ifade eden Songül Aygün, AA muhabirine, "Burada inşaat başladığından beri sürekli uyarıda bulunduk, 'önlem alın' dedik ama dinlemediler. Kazdılar kazdılar, dün gece de sesler geldi. Kimse kimseyi dinlemedi. Bizim binada 17 daire var hepimiz dışarıdayız şimdi. Bir an önce buraya ne yapacaklarsa yapsınlar bizler de evlerimize dönelim. Zaten depremin korkusu üzerimizde, bunu da yaşayınca psikolojimiz iyice bozuldu." diye konuştu.

"BURAYI RUHSATI VEREN KABAHATLİ"

Gül Hatun apartmanında oturan Kenan Tuğ ise evlerinin otopark kısmında çöküntü yaşandığını belirterek, çok korktuklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Bektaş Kemeç de denetim eksikliğinden şikayetçi oldu.

Daha önceki inşaatlarda böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirten Kemeç, "Buraya ruhsatı veren kabahatli. Gelip inceleme yapmaz mı insan? Yazık günah bu insanlara geceden beri dışarıdalar, herkes eşine dostuna gitti. Kimsenin can güvenliği yok." dedi.

(AA)

