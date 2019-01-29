Binadan su saati çalan hırsızlar kamerada

Başakşehir’de bir binadan su saatlerini çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlardan 1’ini kıskıvrak yakaladı.
Olay, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir binaya gelen hırsızlar, dairelere ait 10 adet su saatini sökerek çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan su saati hırsızları, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların eşkalini tespit etti. Zanlılardan O.A. 25 Ocak günü Fenertepe Mahallesi Fenertepe Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Palu ailesi soruşturmasında yeni gelişme!
Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum