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Binalar arasında 'komşuluk' köprüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:19 | Son Güncelleme

 RİZE'de, 3 bloktan oluşan apartmanlar, çatı katlarına olası yangın durumunda kaçış yolu oluşturmak için kurulan demir köprülerle birbirine bağlandı.

Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE(DHA)- RİZE'de, 3 bloktan oluşan apartmanlar, çatı katlarına olası yangın durumunda kaçış yolu oluşturmak için kurulan demir köprülerle birbirine bağlandı. Apartmanda yaşayanlar, kestirme olduğu için yangın köprüsünü kullanarak, komşularına misafirliğe gidip, geliyor.

İslampaşa Mahallesi’nde bulunan 160 Evler Sitesi’ndeki apartmanda yaşayanlar, binalardan birinde yangın çıkması halinde ne yapılabileceğini düşünüp, ilginç çözüm geliştirdi. 13'er katlı binanın çatı katları, olası yangın durumunda kaçış yolunu oluşturmak için biri 7, diğeri 10 metre uzunluğundaki demir köprülerle birbirine bağlandı. Böylelikle, sitede oturanların, binalardan birinin alt katlarında yangın çıkması halinde demir köprüyle, diğer binaya geçip kurtulmalarının yolu oluşturuldu. Olası yangın durumunda kullanılması amacıyla tasarlanan köprü, zamanla site sakinleri arasında komşuluk ilişkisini pekiştirdi. Apartmanlarda yaşayanlar, kestirme olduğu için yangın köprüsünü kullanarak, komşularına misafirliğe gidip, geliyor.

Site yöneticisi İsmet Nejat Yılmaz, yıllar önce apartman inşaatı bitince yangın merdiveni için bir hesap çıkardıklarını ancak bunu karşılayacak maddi güçlerinin olmadığını anlattı. Yılmaz, "Bize binalar arası köprü kurabileceğimiz söylendi. Maliyeti diğer yangın merdiveni sistemine göre çok daha uygun olan bu sistemi biz de hayata geçirdik. İki köprü ile blokların çatı katlarından birbirine geçişi sağlanıyor. Apartman sakinlerimiz hiç bina dışına çıkmadan bu köprüleri kullanarak birbirlerini ziyaret edebiliyor” dedi.

Apartman sakini Kemal Birdal da köprüleri sıklıkla kullandığını, bloklar arasındaki geçişi buradan daha kısa yolla yaptığını söyleyerek “Özellikle soğuk ve yağmurlu havalarda apartman dışına çıkmadan bu köprüler sayesinde birbirimize geçişi sağlıyoruz. Yangın geçitleri ama bizim bloklar arasındaki bağımız bunlar aslında. Çok değişik ve kullanışlı bir fikri hayata geçirmişler” diye konuştu.

İsmail Karasüleyman ise "Çok sık görebileceğimiz bir durum değil. Ben de ilk gördüğümde ‘teraslar arasında bağlantı sağlıyor’ diye düşündüm, ama sonra öğrendim ki yangın merdiveni olarak yapılmış. Yangın merdiveni yapmak için yeri olmayan apartmanlar içim mükemmel bir fikir” ifadelerini kullandı.

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