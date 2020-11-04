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Binalar, mezarlıklar yarıldı! Depremden sonra evlerine giremez oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2020 14:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde birçok evde yarıklar oluştu. Mezarlıkların da zarar gördüğü bölgede yüzey deformasyonları mahalleliyi yıllardır tedirgin ediyor.

Bolvadin ilçe merkezindeki Akçeşme ile Şıhlar mahallelerinde 6 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonlarındaki yarıklar artmaya ve genişlemeye başladı. Yarıklar nedeniyle bir çok ev ve eklentileri zarara görürken bölgedeki mezarlıkta da tahribatlar meydana geldi. Özellikle evlerin duvarlarında büyük çatlakların oluşmasına neden olan yüzey deformasyonları nedeniyle mahalleli evlerine girmeye korkuyor. Yarıkların ilk ortaya çıkmasının ardından bölgeye gelen bilim adamları yaptıkları incelemelerde yüzey deformasyonlarına neden olan olayın ise bölgeden geçen fay hatları olduğunu belirledi. Bilim adamlarının bölgeyi 6 yıldır takibe aldıkları ve incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

'İZMİR DEPREMİNE BENZER BİR SARSINTI DA BURADA OLSA HİÇ BİR BİNA SAĞLAM KALMAZ!'

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Mahalle sakinlerinden Hasan Kandemir ev, odunluk ve samanlık gibi eklentilerdeki yarıkların 2002 yılında meydana gelen Çay ilçesindeki depremlerden sonra oluşmaya başladığını ve her yıl yarık genişlik ve sayılarının arttığını öne sürdü. Bu yıl bölgedeki çatlakların sayısının hızla arttığını ifade eden Kandemir, “Biz sürekli dışarıdan topladığımız taş ve toprakları bu yarıkların içerisine dolduruyoruz. Çünkü bizim ev yapacak ve başka yere gidecek durumumuz yok. İyi kötü hayattan göçesiye kadar burada duracağız. İnşallah, sonumuz iyi olur. Evlerdeki çatlaklar ve yerdeki yarıklar, bu fay hattı boyunca ilerliyor. Çok sayıda ev bu şekilde. İzmir depremine benzer bir sarsıntı da burada olsa, buradaki hiç bir bina sağlam kalmaz” diye konuştu.

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İZMİR DEPREMİNDEN SONRA EVLERİNE GİREMİYORLAR

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Deformasyon nedeniyle amcasının evinde oluşan derin çatlaklar yüzünden evini boşaltmak zorunda kaldığını dile getiren Hasan Hüseyin Özaşık ise “Amcamlar, bu çatlaklar ve yarıklardan korkularından dolayı Eskişehir'e göç etti. Hatta ilçeye gelseler bile, buradaki evlerinin içerisine uzun süredir de girmiyorlar. Buradaki çatlak ve yarıklar, her geçen gün daha da artıyor. Afyonkarahisar'da bir deprem olsa, buradaki evler yerle bir olur” dedi.

Öte yandan, en son İzmir’de meydana gelen ve Afyonkarahisar’da da hissedilen depremin ardından böğe halkı evlerine girmekten daha fazla imtina etmeye başladı.

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İHA

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