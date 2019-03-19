Binalara deprem kimliği önerisi

Deprem kuşağında bulunan Türkiye’deki tüm binalar için deprem kimliği oluşturulması önerildi. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, Türkiye’de çok fazla deprem riskli bina bulunduğuna dikkat çekerek, binaların enerji kimlik belgesi olduğu gibi deprem kimlik belgesinin de oluşturulması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de 6 milyon adet bağımsız bölümün yenilenip olası bir depreme karşı hazır hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, bunun için de binalara deprem kimlik belgesi verilmesi gerektiğini ifade etti.

“Mecburen önlem alacaklar”

Bu uygulama ile birlikte ev ve işyeri kiralamak veya satın almak isteyenlerin bina deprem kimlik belgesine bakarak kararını vereceklerini kaydeden Çatalkaya, "Doğal olarak yeterli deprem dayanımına sahip olmayan binanın hak sahipleri binaları ile ilgili gerekli önlemleri almak durumunda kalacak. Bina deprem kimlik belgesi uygulaması ile deprem riskli yapıların hızlı bir şekilde hak sahiplerince depreme güvenli hale getirileceğini göreceğiz." diye konuştu.