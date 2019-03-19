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Binalara deprem kimliği önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

Deprem kuşağında bulunan Türkiye’deki tüm binalar için deprem kimliği oluşturulması önerildi.

Binalara deprem kimliği önerisi

Deprem kuşağında bulunan Türkiye’deki tüm binalar için deprem kimliği oluşturulması önerildi. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, Türkiye’de çok fazla deprem riskli bina bulunduğuna dikkat çekerek, binaların enerji kimlik belgesi olduğu gibi deprem kimlik belgesinin de oluşturulması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de 6 milyon adet bağımsız bölümün yenilenip olası bir depreme karşı hazır hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, bunun için de binalara deprem kimlik belgesi verilmesi gerektiğini ifade etti.

“Mecburen önlem alacaklar”
Bu uygulama ile birlikte ev ve işyeri kiralamak veya satın almak isteyenlerin bina deprem kimlik belgesine bakarak kararını vereceklerini kaydeden Çatalkaya, "Doğal olarak yeterli deprem dayanımına sahip olmayan binanın hak sahipleri binaları ile ilgili gerekli önlemleri almak durumunda kalacak. Bina deprem kimlik belgesi uygulaması ile deprem riskli yapıların hızlı bir şekilde hak sahiplerince depreme güvenli hale getirileceğini göreceğiz." diye konuştu.

"6 milyon bağımsız bölümün yenilenmesi gerek"
Kentsel dönüşümde ana hedefin ülkemizi güvensiz ve kaçak yapılarla afet riski taşıyan binalardan kurtarmak olduğunu kaydeden Çatalkaya, hükümetin amacının her yıl 300 bin bağımsız bölümü kentsel dönüşüm kapsamında yeniliyerek kentsel dönüşümü 20 yıl içerisinde tamamlamak olduğuna işaret etti.

Bakanlığın 53 farklı şehir ve 238 adet riskli alanda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Çatalkaya, 2012-2018 arasında yaklaşık 1 milyon adet bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığını belirtti. Çatalkaya, toplamda ise 6 milyon adet bağımsız bölümün yenilenmesi gerektiğine ve bu alanda daha yapılacak çok iş olduğuna dikkat çekti.

Binalara deprem kimliği önerisi

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