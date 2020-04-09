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  4. Binalara girip elindeki sıvıyı her yere sürdü! Polis o kadının peşinde

Binalara girip elindeki sıvıyı her yere sürdü! Polis o kadının peşinde

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2020 14:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de elindeki poşette bulunan sıvıyı asansör, zil ve merdiven başlarına süren kimliği belirsiz kadın, apartman sakinlerini korkuttu. Durumu fark eden kişiler yaşanan olayı hemen polise haber verdi. Polis, yüzünde maske olan kadını yakalamak için çalışmalara başladı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Gün Sazak Caddesi’nde dün yüzünde maske bulunan bir kadın elinde siyah poşetle girdiği Hazal Apartmanı ve Osmanlı Apartmanı’nda asansörler, kapı zilleri ve merdiven başlarına bir sıvı sürerek uzaklaştı. Sıvıyı fark eden bina görevlileri güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde şaşırarak, hemen polise haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri iki apartmanda inceleme yaptı ve alınan numuneler laboratuvara götürüldü.

Olayın dün akşam saatlerinde olduğunu anlatan Osmanlı Apartmanı’nın bina görevlisi, "Binaya giren kadın elindeki siyah poşete daldırdığı bezi asansörlerin zillerine, kapısına, binada oturanların zillerine ve merdiven başlarına bulaştırmış. Ben de bu durumu akşam binaya geldiğimde fark ettim. Daha sonra güvenlik kameralarını inceledikten sonra apartman yöneticisi ile birlikte polis ekiplerine haber verdik. Polisler geldi inceleme yaptılar ve binadan numune aldılar. Kadının yüzü maske taktığı için pek belli olmuyor ama arıyorlar. Kadın bizim binadan çıktıktan sonra Hazal Apartmanı’na girmiş, orada da aynısını yapmış" diye konuştu.

Polis, kadının bulunması için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri sıvı koronavirüs

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