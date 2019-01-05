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Binalardaki çatlaklar ev sahiplerini endişelendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yeni başlayan inşaat çalışması nedeniyle yakın mesafede bulunan 3 binanın temel ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu, kayma meydana geldiği ileri sürüldü.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yeni başlayan inşaat çalışması nedeniyle yakın mesafede bulunan 3 binanın temel ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu, kayma meydana geldiği ileri sürüldü. Belediye ve AFAD ekipleri binalarda incelemelerde bulundu. Ereğli'nin Kırmacı Mahallesi'ndeki Şaban Üstün Sokak'ta yeni başlayan inşaat çalışmasının yakın mesafede bulunan 3 binaya zarar verdiği iddia edildi. İnşaat nedeniyle 4 ailenin yaşadığı binaların temel ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu, kayma meydana geldiği ileri sürüldü. Büyük endişe yaşayan ev sahipleri Ereğli Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerine haber verdi. Sokağa gelen ekipler, evlerde ve çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, incelemenin ardından rapor tutup ayrıldı. Binaların tahliyesine gerek olup olmadığına daha sonra karar verileceği belirtildi. Evinde çatlaklar oluşan Bahar Tümer, 3 gündür binalarının tehlikede olduğunu söyledi. Geceleri uyuyamadıklarını belirten Tümer, "İnşaat firması yetkilisi bize herhangi bir şekilde dönmüyor. 'Biz önlemlerimiz aldık. Bizim yapabilecek herhangi bir şeyimiz yok. İstinat duvarını biz çektik. Gerisi bizi ilgilendirmiyor' diye bize geri dönüş yapıldı. Bugün tekrar aradım. Firmanın sahibi ile görüşmek istedim. Benim numaramı aldılar, ancak dönüş olmadı. AFAD ekiplerine haber verdik. Oradan da geldiler, inceleme yaptılar. İnşallah bir an evvel bizim bu mağduriyetimiz giderilir, biz de eski huzurumuza döneriz. Çünkü gerçekten korku ve endişe dolu günler geçiriyoruz. Evimde 11 aylık bebeğim var. Isınma problemi yaşamaya başladım. Oluşan çatlaklıklardan ve çökmelerden sebep, camım açık uyuyorum. İnşallah bir an evvel çözüm bulunur" dedi. Yeni yaptırdığı evinin kaymalardan dolayı temelden açıldığını ifade eden Nezahet Kapucu da, "İnşaat başladı aşağıda. O zamandan beri böyle gidiyor kademe kademe çatlaklar. Çatlaklar böyle meydana geldi. Önlem alınsın bir an önce. Korku içerisindeyiz" diye konuştu.

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