Binali Yıldım’a akrostişli destek

Ünlü isimlerin resimlerini baklavaya işleyen Uluslararası Baklava Ressamı Niyazi Dumlu, hemşehrisi TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a yazdığı akrostiş şiiri ile destek oldu.
Turgut Özal, Butros Gali ve Bill Clinton gibi ünlü isimlerin resmini baklavaya işleyen Erzincanlı tatlı ustası Niyazi Dumlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a yazdığı akrostiş şiiri ile destek verdi. Her yıl binlerce çocuğa dağıttığı ücretsiz tatlılar nedeniyle altın kalp ödülüne layık görülen Lokmacı Baba olarak bilinen Niyazi Dumlu, yazdığı şiirde hem İstanbul adına temennilerini dile getirdi, hem Yıldırım’a İBB başkanlığı için destek verdi.
Dumlu, yazdığı şiirde şu ifadelere yer verdi;
İstanbul yerel seçim 2019
"İstanbul
Sultan Mehmet Han’ın fethettiği
T.C kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işgalden kurtardığı
Avrasya, Marmaray, Havalimanı, Başkan Erdoğan’ın şahlandırdığı
Nankördür bunları bilmeyene , tarihe not düşüldü görmeyen için
Bunlar yeter mi Türkiye’nin gözbebeğine, incisine, yetmez...
Ulusların gururlandığı şehirleri vardır. Bizim de gururumuz İstanbul
Layık olan önemi, bu şehrin ekmeğini,suyunu içen herkes hakkını vermeli
Atalarımızın yadigarı, çocuklarımızın geleceğidir İstanbul
Büyükşehir Tüm ilçelerine hizmette daha iyisini yapmak için majör olmalıdır
Acil yerel yönetim yasası çıkarılmalıdır. Meydan senin sokak benim denmelidir.
Şaşıran, yanlış yapan ilçe yönetimini büyükşehir denetlemeli ve hesap sormalı
Katlı otoparklar yaparak İSPARK ve tüm araçlar cadde ve sokaklardan alınmalıdır
A parti, B parti ayrımına artık son verilmelidir.iyi iş yapana görev, tüm halka hizmet gitmelidir.
Nefes almalı tüm şehir, kentsel dönüşüm bitişik nizama da gitmelidir.
Başkanım, kıymetli Erzincanlı Hemşehrim; Binali Yıldırım
İstanbul’un sana ihtiyacı var. Sen İstanbul’a İstanbul ise sana yakışır
Niye yapılmadı değil, niye yapılmıyor şifresi sende çünkü. Tüm projelerde imzan var
Açılan Tüneller, devam etmeli E-5 altına Avrasya üstüne Havaray olmalı
Lazım olan yap ilet ise bilgi sende, ihtiyaç para ise çözüm sende
İşlerin çözümü için destekse Başkan Erdoğan, Sen yürü İstanbul halkı arkandan gelir
Yıldırım farkı olmalı, İBB’ye yıldırım proje ve denetim merkezi kurulmalı
Işık tutmalı karanlıklara, çarpık yapılaşmaya , yanlış yapılan tüm işlere
Lider olmalı sağlık için üreten için, tüketen için, halkın temel ihtiyaçları için
Devamlı altı otopark olan tüm ilçelere halk pazarları kurulmalı,semt pazarları hal içinde olmalıdır
Işığını söndürdüler, okul, cami, hastane, belediye, adliye yaptırdılar, otopark koymadılar
Rant için yolları kaldırımları işgal edildi, trafik kör düğüm oldu çözemediler
Işık ol bu güzel şehre, öylesine güzel eserler yap ki,gelecek nesiller senin duacın olsun
Mehmet Han’ın Mustafa Kemal’in Başkan Erdoğan’ın şehrine bir çivi de sen çak."
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