Binali Yıldırım: 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığını bırakacağım

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığını bırakacağını açıkladı. CNN Türk'te bir televizyon programına konuk olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Yıldırım, “Adaylık müracaatımın yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimi de bırakacağım” ifadesini kullanarak, “Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığından ayrıldığıma dair dilekçemi de vermiş olacağım” dedi. Yıldırım, “Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım” şeklinde konuştu.

Aday gösterildikten sonra ilk kez bir televizyon programına konuk olan Binali Yıldırım, henüz resmen aday olmadığını belirterek, “Yapılmayan bir işlem üzerinden tartışmanın gidiyor olması çok rahatsız edici” ifadesini kullandı. Yıldırım, "Bir de hiç aklımın köşesinden hiç geçmeyen şeyler söyleniyor. Esasında geri gelecekmiş de seçimi kaybedip, onun için işi garantiye almak istiyormuş da falan filan… Böyle bir şey yok. Geri dönülmeyen bir yola girdik” dedi.