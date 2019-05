BİNALİ YILDIRIM: 23 HAZİRAN'DA BU MÜBAREK ŞEHRİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM

"BU DENGESİZLİKLERİ BİR AN ÖNCE DÜZELTİN VE ÇALIŞANLARIMIZIN HAKKINI BİR AN ÖNCE VERİN DİYORUM"

Binali Yıldırım, "Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 84 bin çalışan var. Bunlardan birçoğu sözleşmeye geçti, bir kısmı taşerondan KHK ile benim başbakanlığım dönemimde çıkardığımız bir kanunla kadroya geçtiler. Ancak 30-70 hesabından dolayı bazı arkadaşlarımız bu haktan yararlanamadı. Size burada söz veriyorum, böyle adaletsizlik olmaz, aynı iş yerinde çalışanları farklı bir muameleye tabi tutulması olmaz. Bu haksızlık giderilecek. Bu KHK ile geçenlerin biliyorsunuz, enflasyon farkı verilmiyor idi, o zaman belediye başkanlarımıza söyledik, dedik ki bu arkadaşlarımızı hakkıdır, nihayet bir karar alındı, o kararda 635 lira ücretlerine ilave olacak, bunun bazıları uygulanıyor, bazıları uygulanmıyor. Buradan yönetici arkadaşlara ve sendika başkanlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Bu dengesizlikleri bir an önce düzeltin ve çalışanlarımızın hakkını bir an önce verin diyorum" diye konuştu.

"İTFAİYECİ MESLEĞİNİ İTFAİYECİ OLARAK TANIMLAYACAĞIZ"

Binali Yıldırım, "İtfaiyecilik kutsal bir meslek, insanların hayatını kurtarmak için kendi hayatınızı hiçe sayıyorsunuz, yangınların içerisine gözünüzü kırpmadan giriyorsunuz, ama hala itfaiyecilik bir meslek olarak tanımlanmıyor. İtfaiyeci mesleğini itfaiyeci olarak tanımlayacağız. Yıpranma tazminatımızı da eften püften sebeplerle verilmesinin önüne geçtiler. İnşallah sizlerle beraber sizlerin desteğiyle 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağım, hep beraber İstanbul için gece gündüz demeden ter dökmeye, çalışmaya söz veriyorum. Siz de hazır mısınız? Sorunlarınızı biliyoruz, sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz. İki bayram arasında Ramazan ve Kurban Bayramı arasında 23 Haziran'da İstanbul bayramına hazır mısınız" şeklinde konuştu.

