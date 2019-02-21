HABER

Binali Yıldırım: 27 bin metrekarelik bir Eko Köy kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 20:27 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca Halk Eğitim Merkezi'nde sosyal kuruluş temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.  Burada bir konuşma yapan Binali Yıldırım, muhtar seçiminin hepsinden zor olduğunu belirterek, “Muhtar seçiminde rekabet daha keskindir.

Binali Yıldırım: 27 bin metrekarelik bir Eko Köy kuruluyor

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca Halk Eğitim Merkezi'nde sosyal kuruluş temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.
Burada bir konuşma yapan Binali Yıldırım, muhtar seçiminin hepsinden zor olduğunu belirterek, “Muhtar seçiminde rekabet daha keskindir. Yukarı doğru gittikçe kolaylaşır. Milletvekili seçimi o kadar zor değil. Kocaman bir bölgeye hitap ediyorsun, seçmenlerin çoğu partiye oy veriyor. Bire bir milletvekillerini tanımıyor bile. Bazılarını tanıyor, bazılarını tanımıyor. Ama muhtar öyle değil, partisi de yok. İlla kendinizi mahallenizdeki insanlara, köyünüzdeki insanlara beğendireceksiniz, onların gönlünü alacaksınız. Şimdi muhtarlar Beştepe'ye gidiyor, sonra önlerinden kimse geçemiyor. Reisle direk bağlantınız var yani havanız o biçim. Yani Cumhurbaşkanımız sizleri de baş üstünde tutuyor. Buna göre de kıymetiniz daha başka. Muhtarlar siz, mahallenizde yaşayan hemşerilerinizin, kardeşlerinizin taleplerini en üst makama doğrudan anlatıyorsunuz. Gittiğiniz de size bir kağıt dağıtılıyor. Orada sorunları yazıyorsunuz, imzalayıp veriyorsunuz. Demokrasi bu" dedi.

EKO KÖY
Yıldırım, “Çatalca'nın içine yönelik de bir projeler var. Mesela Belgrad Mahallesi'nde bir proje düşüncesi var. 27 bin metrekarelik bir eko köy kuruluyor. Bu ekosistem projeyle neler yapılacak? Kamp alanı olacak, festival alanı olacak, spor alanı olacak, ve eko tarım alanı olacak. Çatalca'nın kendisi ekip biçecek, gelen ziyaretçilere orada satacak. Benzerine başka yerlere de yapacağız. Her mahalle için birer proje geliştirdik. Mahalle dediğimiz eski köyleri kastediyoruz. Hepsi kendi zenginliklerini ortaya çıkararak daha çok ziyaretçinin gelmesine vesile olacak. Çatalca'nın arazisi geniş ama yerleşim yeri küçük. Asıl olan o yerleşim alanı dışındaki yerleri cazibe merkezi haline getirmek. Gençlerimiz İstanbul'a gidiyor, gençleri burada tutacak projeler bu projeler" şeklinde konuştu.
Binali Yıldırım buradaki konuşmasının ardından, Halk Eğitim Merkezi'nden çıkarak çevrede bulunanları selamladı, ardından bir taksi durağını ziyaret etti.
(FOTOĞRAF)

Binali Yıldırım: 27 bin metrekarelik bir Eko Köy kuruluyorBinali Yıldırım: 27 bin metrekarelik bir Eko Köy kuruluyorBinali Yıldırım: 27 bin metrekarelik bir Eko Köy kuruluyorBinali Yıldırım: 27 bin metrekarelik bir Eko Köy kuruluyor

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
Ayvacık'taki deprem Türkiye'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil (3)Ayvacık'taki deprem Türkiye'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil (3)
Bitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildiBitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iğrenç olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.