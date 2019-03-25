Binali Yıldırım: “ 31 Mart’ta Sancaktepe’de sancağı göklere çıkaracağız "

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim haftasındaki ilk durağı Sancaktepe oldu. Yıldırım, seçimlere son 6 gün kaldığını belirterek “Pazar günü sandığa gittiğimizde Sancaktepe’de sancağı göklere kadar çıkarıyoruz. Şeyma Döğücü’yü belediye başkanı yapıyoruz.“ dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepeli seçmenlerle buluştu. Sancaktepe’yi ikinci kez ziyaret eden Yıldırım, Samandıra Merkez’de Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü ile birlikte vatandaşlara seslendi. Yıldırım daha sonra AK Parti Sancaktepe İlçe Teşkilatı’na giderek burada hem partililerle selamlaştı hem de seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım son olarak teşkilattan ayrıldıktan sonra Yenidoğan Mahallesi’ne geçerek vatandaşları selamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir şubesi Sancaktepe’ye kurulacak

31 Mart’ta şehirlerimizi, yerel yönetimlerimizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılınca taşıyacak kadroları seçeceğimizi dile getiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Pazar gününe altı günümüz var. 6 gün sonra sandığa gidiyoruz. Buradan da gelecek 5 yıl için şehirlerimizi, yerel yönetimlerimizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına taşıyacak kadroları seçeceğiz. İlk iş olarak metro Sancaktepe’ye gelecek. Sancaktepe için bir güzel projemiz daha var. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir şubesini de Sancaktepe’ye kuracağız. Pazar günü sandığa gittiğimizde Sancaktepe’de sancağı göklere kadar çıkarıyoruz, ay yıldızlı sancağı dalgalandırıyoruz ve Şeyma Döğücü’yü belediye başkanı inşallah yapıyoruz." diye konuştu.