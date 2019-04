AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da iptal olan 319 bin 500 oya dikkat çekerek, "Rakibimizle aradaki fark 25 bin. Yani aradaki farkın on katından fazla iptal oy var. Bu önemli bir detay" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi. Girişte gazetecilere seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Seçimleri yaptık, ülkemiz ve İstanbul için hayırlı olsun. Birçok yerde gayri resmi sonuçlar açıklandı. İstanbul için henüz devam ediyor. Şu an itibariyle 14 sandık daha sayılacak. Geldiğimiz noktada yaklaşık olarak 25 bin oy civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor. Burada önemli bir ayrıntı. 319 bin 500 iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. Yani aradaki farkın on katından fazla iptal oy var. Bu önemli bir detay. Bunun dışında tabii yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler, yanlışlar var. Bunları da parti teşkilatımız sandık kurullarındaki arkadaşları tespitlerin yaptılar. Bu süreçle ilgili sayın il başkanım biraz sonra detaylı bir şekilde bu yaşananları değerlendirecek" şeklinde konuştu.

Bundan sonra YSK’nın süreci yöneteceğini söyleyen Yıldırım, "Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecin de devam ettiğini söylemekte fayda var" diye konuştu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun 2014 seçimlerini örnek verdiğini hatırlatan Binali Yıldırım, "2014 seçiminde iptal oylar 440 bin, iki adayın arasındaki fark 600 bin idi. Yani iptal oyların tamamını kaybeden adaya yazsanız bile yetmiyordu. Burada ise iptal oylar aradaki farkın 10.5 katı. Bu sonucu çok değiştirebilir. 31 bin 136 sandık var. Her sandıkta bir oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 oy eder ki bu aradaki farktan daha fazladır. Biz AK Parti olarak bugüne kadar 14 seçim yaptık bu 15’inci seçimimiz. Her seferinde partimizin tecrübeli kadroları sandık başlarında tutanakları alırlar ve bu veriler teşkilatımıza gelir. Biz YSK’dan önce resmi olmayan sonuçları belirleriz. Dün 23.25 itibariyle elimize gelen sonuçlarda da böyle bir durum gördük. Bunun üzerine çıktık seçimin sonucunu açıkladık. Ondan bu tarafa yaşanan gelişmeler bizim için de yeni bir durumdur. Bu konunun da aydınlığa kavuşmasında yarar görüyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbullulara teşekkür eden Yıldırım, "Kazanan kim olursa olsun güzel bir seçim kampanyası geçirdik. İstanbullular bizi dinlediler, güvendiler. Milyonlarca insanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Teşkilatımıza, AK Parti ve MHP İl Teşkilatlarına, kadın kollarımıza, gençlik kollarımız, ülkü ocaklarımız canla başla çalıştık. Teşekkür ediyorum herkese" dedi.

Bir gazetecinin "aldığınız oy oranını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna yanıt veren Yıldırım, şunları söyledi:

"İstanbul halkının takdiridir. Oyu veren İstanbullulardır. Onların takdiri başımızın gözümüzün üstündedir. Tabii ki iki adayın aldığı oyun birbirine bu kadar yakın olması çok beklenen bir şey değildi ancak bu süreçte partimiz eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettirecek. Sonunda YSK mazbatayı kime verirse başkan odur"

"İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir" diye Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Seçim YSK’nın il ve ilçe seçim kurullarının uhdesine geçmiştir. Bundan sonraki süreci yönetecek olan bu kurullardır. Bize oy veren vermeyen bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca milletime yararlı işler yapmak için gayret ettim. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun devam edeceğim. Benim için makamlar insanların gönlündeki makamlardır, gerisi gelip geçici işlerdir diye düşünüyorum"