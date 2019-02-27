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Binali Yıldırım: 5 yılda 243 bin kapasiteli otopark yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 23:53 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım, kanaat önderleri ve çeşitli sivil toplum kuruluş(STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım, kanaat önderleri ve çeşitli sivil toplum kuruluş(STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Çekmeköy Nikâh Sarayı Sosyal tesislerindeki buluşmaya AK Parti Çekmeköy Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz da katıldı.

Binali Yıldırım buradaki konuşmasında, “Geçtiğimiz aylarda dünyada bir yarışma yapıldı. Çekmeköy metrosu, sürücüsüz, makinistsiz metro sınıfında Avrupa'nın 1.'nc, dünyanın 3. en iyi metrosu seçildi. 31 Mart'ta kararınız, bizden yana olursa Sultanbeyli-Çekmeköy arasındaki hattı hızlı bir şekilde ele alıp tamamlayacağız. Böylece bu hat hem Sancaktepe'ye, hem Yenidoğan'a, hem Güngören'e, hem Taşdelen'e, hem caddenin öbür tarafındaki dört mahallemize de hizmet edecek. Tam anlamıyla buradan Sultanbeyli'ye 16 dakikada gitmek rahat bir şekilde mümkün olacak." dedi.

"YOLLARIN YÜZDE 40'I OTOPARK OLARAK KULLANILIYOR"

Yıldırım, “İstanbul'un en büyük problemi otopark. Yolların yüzde 40'ı otopark olarak kullanılıyor. Araçlara yer kalmıyor. Trafiğin tıkanma sebeplerinden birisi de budur. Aynen damarlarda plak oluşması gibi. Damar daralınca kan dolaşımında sıkıntı yaşanıyor ve tıkanıklık meydana geliyor. Bu yollardaki araçları otopark alanlarına çekmemiz lazım. Sokakları kullanarak şuanda toplam ihtiyacın yarısını bile karşılayamıyoruz. Bunların hesaplarını yaptık, 5 yılda 243 bin kapasiteli otopark yapacağız. Bu otoparklar ilçelerde ve aktarma istasyonlarında olacak. Diyelim ki, metrodan indin, vapura bineceksin, motora bineceksin, oralarda araçlar bırakılacak. Marmaray'a gelirken aracını bırakacak dönüşte tekrar alacak." şeklinde konuştu.

"5 YIL İÇERİSİNDE ŞÖYLE BİR HEDEF VAR"

Yıldırım, “5 yıl içerisinde şöyle bir hedef var: Herhangi bir İstanbullu, bulunduğu yerden 10 dakika veya 750 metre hangi yöne yürürse yürüsün mutlaka bir toplu taşıma aracına ulaşmış olacak. Bir durağa, bir istasyona veya iskeleye varmış olacak. Böyle bir şey olursa insanlar neden özel araçlarını alıp yollarda çile çeksin, niye zamanlarını yollarda öldürsün? İstanbulluların evlerine 5 dakika önce gelmesi para ile ölçülecek şey değildir. Sevdiklerinize bırakın 5 dakikayı, 1 dakika fazla zaman ayırabiliyorsanız bu büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Binali Yıldırım konuşmalarının ardından salondakilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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