HABER

Binali Yıldırım: 850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 25.05.2019 02:51 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi. Geriye kaldı 7,5 milyon oy. Bunları da saysaydık durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım: 850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi

Zeytinburnu'nda Rumeliler Derneği tarafından düzenlenen programa katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Rumeli kökenli vatandaşların kendilerine verdiği destekten dolayı müteşekkir olduğunu dile getirdi.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti lehine verilen oyların bir kısmının "iç edildiğini" belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu seçimde siz elinizden geleni yaptınız, oylarınızı verdiniz ancak sandıkta oylar sayılırken bir kısmı iç edildi. Sizin oylarınız maalesef gitmesi gereken yere gitmedi. Biz bunu fark ettik, dedik ki 'bakın burada bir yanlış var. Bizim oylarımız başkalarına yazılmış. Bazı oylarımız iptal edilmiş' Nereden anlıyoruz? Oyların yüzde 10'u sayılıyor, aradaki fark yarıdan fazla düşüyor."
İstanbul'da aday olan iki ismin birbirine yakın oy aldığına dikkati çeken Yıldırım, "Yeniden sayılınca neden benim oyum artıyor da onunki artmıyor. Bunu anlamak zor mu? Elbetteki bizim çalınan oylarımızı yeniden sayınca buluyoruz, yerine koyuyoruz. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, ilk etapta oyların yeniden sayılmasını talep ettiklerini hatırlatarak, "850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi. Geriye kaldı 7,5 milyon oy. Bunları da saysaydık durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik." dedi.

"İŞİNİZE GELİNCE HUKUK VAR, İŞİNİZE GELMEYİNCE YOK"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyların yeniden sayılmasına karşı çıktığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bizim de seçimlerin yenilenmesini talep etmekten başka çaremiz kalmadı. Nitekim Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. Seçimler yenilenecek. Tabi ilk gün CHP adayı 'en güvendiğim kuruluş Yüksek Seçim Kurulu'dur' dedi. Karar açıklanınca da 'Yüksek Seçim Kurulu'nu kınıyorum, çetedir' dedi. İşinize gelince hukuk var, işinize gelmediği zaman yok. Yok böyle bir şey. Antalya'yı kazandınız, seçim var, hukuk var, bir şey mi dedik? Ankara'yı kazandınız bir şey mi dedik? İstanbul'da foya meydana çıkınca bas bas bağırıyorsunuz."

17 yıldır bir yandan darbecilerle mücadele ederken bir yandan da Türkiye'yi büyüttüklerini anlatan Binali Yıldırım, "Yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük sevenleri birleştirdik. Ancak yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." şeklinde konuştu.

mesale
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu’nda meşalelerle karşılandı.
mesale2

"İSTANBUL DAHA GÜZEL OLACAK"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Zeytinburnu'nda belediye başkanı seçilen Ömer Arısoy için verilen desteğe teşekkür ederek, "Benim için de destek verdiniz ama biraz eksik kaldı. Şimdi, 23 Haziran'da bu eksiği tamamlıyor muyuz? Zeytinburnu'nda yeni bir destan yazacak mıyız?" diye konuştu.

23 Haziran'da demokrasi bayramı yapacaklarını söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul için yola çıkanlar yorulmaz, İstanbul müjdelenmiş şehirdir. İstanbul laf üstüne laf koyanlarla değil, taş üstüne taş koyanlarla daha güzel olacak. Onun için İstanbul'da tecrübe konuşacak, İstanbul dev eserlerle dünyanın başkenti olacak. Buna hazır mısınız? O halde 23 Haziran'a kadar durmak yok yola devam."

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu programda Binali Yıldırım'a eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu ve Binali Yıldırım, konuşmanın ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekti.

(AA / İHA)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
'İstanbul' açıklaması: İşte hırsızlık burada!'İstanbul' açıklaması: İşte hırsızlık burada!
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıtBinali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt
Anahtar Kelimeler:
ak parti binali yıldırım Zeytinburnu

En Çok Okunan Haberler

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Hastane bahçesinde iğrenç olay! Elini eşofmanın içine sokup...

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İşte İstanbul seçimleriyle ilgili tüm detaylar

İşte İstanbul seçimleriyle ilgili tüm detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

AK Parti'den seçim tekrarı kararına ilişkin yeni açıklama

AK Parti'den seçim tekrarı kararına ilişkin yeni açıklama

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 754 sandık başkanı kanuna aykırı atandı, işte hırsızlık burada

'İstanbul' açıklaması: İşte hırsızlık burada!

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Çarpıcı mesajlar! Binali Yıldırım ' Size burada söz veriyorum' dedi ve ekledi...

Çarpıcı mesajlar! Binali Yıldırım ' Size burada söz veriyorum' dedi ve ekledi...

TBMM'de gerekçeli karar gerginliği! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi

TBMM'de gerekçeli karar gerginliği! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi

12 soruda YSK'nın İstanbul seçimi iptaline ilişkin gerekçeli kararı

12 soruda YSK'nın İstanbul gerekçesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: YSK kararında çalmayı hukuk diliyle söyledi

Soylu: YSK kararında çalmayı hukuk diliyle söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.