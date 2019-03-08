AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, HAK-İŞ tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması" programına katıldı.

HAK-İŞ’in Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması, “Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik” temasıyla Haliç Kongre Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Programa AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin bürokratlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, İstiklal Marşının okunması ile başladı. İstiklal Marşının ardından HAK-İŞ Kadın Komitesinin 1 yıllık faaliyetlerini anlatan film gösterimi yapıldı. Binali Yıldırım’a plaket takdim edildi.

“15 Temmuz’da meydanlarda ikisinden biri kadındı”

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Türkiye’yi bir baştan bir başa bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. İşte bunun için Cumhur İttifakı var. Kadınlarımız neleri yapabileceğini 15 Temmuz gecesi meydanlara inerek gösterdi. O gece meydanlarda iki kişiden birisi kadındı. Şerife bacılar ve nene hatunlar o gece onların torunları her biri kahraman oldu. O gece on bin kadınımızı alçaklar tarafından şehit verdik” dedi.