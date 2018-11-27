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Binali Yıldırım'a 'İstanbul' için özel protokol uygulanacak' iddiası!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

CHP eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı konusunda pürüz olduğu iddia edilen konuları yazdı. Twitter'dan açıklama yapan Yarkadaş, Yıldırım'a olası yeni protokolden bahsetti.

Binali Yıldırım'a 'İstanbul' için özel protokol uygulanacak' iddiası!

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında, İstanbul adaylığıyla ilgili olarak çok konuşulacak iddialar ortay attı.

Yarkadaş, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

AK Parti kurmayları, Binali Yıldırım'a seçimi kazanması halinde "özel protokol uygulamayı" ve Yıldırım'ı "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" yapmayı düşünüyor.

Binali Yıldırım ise Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çalışmak istemediğini söylüyor.

"VALİ VE İÇİŞLERİ BAKANI'NA BAĞLI OLACAĞIM" İTİRAZI MI?

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak istemediğini, bu göreve gelmesi durumunda Vali ve İçişleri Bakanı'na bağlı olacağını ve bunu tenzili rütbe olarak gördüğünü söylediğini ileri sürdü.


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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
makam sevdası güç sevdası bir gün yiyip bitirecek sizi size acımam da olan vatana millete oluyor
Keyfi uygulama. Kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Meydan sizin
binali bey bence işinin başına geçsen,senelerdir emek emek biriktirdiğin paralarla kurduğun şirketi oğlun kumarhanelerde yiyip bitirmesin.singapurda kumar oynarken gazeteciler yayınlamıştı,haberiniz yok herhalde.
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