Binali Yıldırım'a 'İstanbul' için özel protokol uygulanacak' iddiası!

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında, İstanbul adaylığıyla ilgili olarak çok konuşulacak iddialar ortay attı.

Yarkadaş, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

AK Parti kurmayları, Binali Yıldırım'a seçimi kazanması halinde "özel protokol uygulamayı" ve Yıldırım'ı "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" yapmayı düşünüyor.

Binali Yıldırım ise Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çalışmak istemediğini söylüyor.

"VALİ VE İÇİŞLERİ BAKANI'NA BAĞLI OLACAĞIM" İTİRAZI MI?



CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak istemediğini, bu göreve gelmesi durumunda Vali ve İçişleri Bakanı'na bağlı olacağını ve bunu tenzili rütbe olarak gördüğünü söylediğini ileri sürdü.



