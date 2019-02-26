BİNALİ YILDIRIM' A MEMLEKETİNDE KARŞILAMA KUYRUĞU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak üzere memleketi Erzincan'a gelen TBMM Eski Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı karşılamak isteyen hemşehrileri havalimanında yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Teker teker hemşehrileri ile görüşen Yıldırım'ın karşılama töreni yaklaşık 2 saat sürdü.

TBMM Eski Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak üzere öğle saatlerinde hava yolu ile Erzincan'a geldi. Hemşehrilerinin büyük ilgisi gösterdiği Yıldırım'ı bürokratlar, siyasilerin yanı sıra yüzlerce vatandaş karşıladı. Yaklaşık iki saat süren karşılama merasimimin ardından Yıldırım Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'ne geçerek burada vatandaşlara seslendi. Yıldırım, memleketinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Yıldırım konuşmasında AK Parti öncesi İstanbul'una da değinerek; "Verilmeyen hizmetler şehrin korkulu rüyası, kabusu haline gelir. 1994'ü Hatırlayın, İstanbul'da neler olduğunu hatırlayın, çamur, çukur, çöp. Hava kirliliği, Haliç'in müşkül kokuları, Ne oldu 27 Mart 1994'te o geldi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan geldi, İstanbul'u ayağa kaldırdı. Bugün artık İstanbul'da çöp te konuşulmuyor, çamurda konuşulmuyor, hava kirliliği de konuşulmuyor. Hayat devam ediyor, sorunların şekli değişiyor. Şimdi İstanbullular ne istiyor, trafik sorunu çözün diyor, İstanbullular ne diyor araba çok, otopark az, otopark yapın diyor. Daha çok yeşil alan yapın diyor, depreme karşı tedbir alın diyor. Gençlere kadınlara belediye de daha çok yer verin, geleceğin İstanbul'unda yerini alsın diyor. Akmayan suyundan, çöp dolu sokaklarından, hava kirliliğinden Elhamdülillah İstanbul'da eser yok" diye konuştu.

Erzincan'a yapılan yatırımları görmeyenler olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasında şunları söyledi:

"Erzincan'a yapılan yatırımlar hakkında bilgiler vererek, "16 Yıldır Erzincan'da biz iktidardayız. Kulağıma şöyle laflar geliyor, İşte başbakanımız oldu, bakanımız oldu, milletvekilimiz oldu, milyarlarca yatırım yaptı diyor, nerede bu yatırımlar. Biz bunları göremiyoruz diyenler varmış buna çok üzüldüm. Benim hemşerilerim görüyor, sizler görüyorsunuz ama görmeyenlere hatırlatalım. Türkiye’nin en modern hava limanına bakın Erzincan Havalimanı. Çevre yoluna baktığınız da yaptığımız eserleri göreceksiniz, üst geçidine bakın, Çağlayan Kavşağı'na bakın, Kelkit Kavşağı'na bakın, 25 bin öğrencinin okuduğu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bakın. Hemen karşısında olan 25 bin polis adayının yetiştiği Polis Meslek Yüksek Okulu kampüsüne bakın modern otobüs terminaline bakın Akyazı’da Kızılay Maden Suyu Fabrikası'na bakın. Olmadı güneye dönün Ergan Dağı'na bakın Ergan Kayak Tesisleri'ne bakın olmadı değerli kardeşlerim bin kişinin çalıştığı ASİST Çağrı Merkezi'ne bakın, tavuk kombinesine bakın yetmedi Erzurum’dan Erzurum’a 6 saatte gidiliyordu o Sansa Derelerine bakın üç tane Fırat üzerine gem vurduğumuz köprülere bakın." TBMM Eski Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım daha sonra kent merkezinde düzenlenen yemekte hemşehrileri ile buluştu.

Görüntü Dökümü

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-Karşılama kuyruğundan genel detay görüntü

-Binali Yıldırım'ın karşılanması ve vatandaşlarla tokalasması

-Binali Yıldırım'ın konuşması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) -

