Binali Yıldırım' a mola verdiği tesiste vatandaş ilgisi

İstanbul'dan Ankara'ya giden Binali Yıldırım, Sakarya Park Shop'un içinde bulunan Berceste Dinlenme tesislerine uğradı. Eşi Semiha Yıldırım' la burada mola verip kahvaltı yapan Buinali Yıldırım' a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Yanlarına gelen vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirip sohbet eden Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım daha sonra Ankaraya hareket etti.
Görüntü Dökümü
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-Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ın dinlenme tesislerine gelişi
-Vatandaşların yoğun ilgisi
-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmeleri
-Kahvaltı etmeleri
-Detaylar
SAKARYA/DHA
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