Binali Yıldırım açıklama yapıyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapıyor.

Yıldırım'ın açıklamaları:

İstanbulumuza hayırlı olsun. Birçok yerde sonuçlar gayri resmi olmayan sonuçlar açıklandı, İstanbul için henüz sayım devam ediyor. Geldiğimiz noktada 25 bin civarında rakip aday bizden daha fazla oy almış gözüküyor. 319 bin 500 iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. 10 katından fazla iptal oylar. Bu önemli bir detay. Bunun dışında yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var. Bunları da teşkilatımız tespitlerini yaptıklar. Süreçle ilgili sayın il başkanım biraz sonra detaylı bir şekilde değerlendirecek.

YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecin de devam ettiğini söylemekte fayda var. Sayın İmamoğlu 2014'ü örnek veriyor. 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin, aradaki fark 660 bin idi. İpatl oyların tamamını kazanan adaya yazsanız bile yetmiyordu. Burada iptal oylar aradaki farkın 10.5 katı. Bu sonucu çok değiştirebilir. 31 bin 136 sandık var, her sandıkta 1 oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu aradaki farktan daha fazla.

