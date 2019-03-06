Binali Yıldırım: Adalar’ı en iyi bir Adalı yönetir

Adalar halkı buluşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, konuşma öncesinde sözü AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural’a verdi. Halkın sorunlarını çözmek için geldiğini söyleyen Vural, “Bir Adalı kardeşiniz olarak ben de bu ilçenin sorunlarını en az sizin kadar iyi biliyorum. Bu yönde birçok proje geliştirdik. 31 Mart seçimlerini inşallah zaferle sonuçlandırırsak, hepsini sizler için birer hizmete dönüştürmeyi planlıyoruz. Tabi ki bunu yaparken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım da bizimle beraber olacaktır. Çok güzel bir meclis üyesi listesi hazırladık. Bu listede Adalar için dertlenen arkadaşlarımız var. Ben şimdiye kadar bize verdiğiniz ve vereceğiniz destek için çok teşekkür ederim” dedi.

BİNALİ YILDIRIM: ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL EN İYİSİ OLACAK

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural’a her zaman destek verdiğini belirten AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Adada bir ilki başaralım mı? Adaya kadın eli değsin mi? Adanın ilk kadın belediye başkanını adadan seçelim mi? Adaya yakışır mı Özlem hanım? Kesinlikle en iyisi olacak. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“HEPSİNİN PLANI, PROJESİ, HAZIRLIĞI TAMAM”

Adalar ile ilgili diğer projelerini de aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkçıların avlanma alanlarıyla ilgili problemleri var. Vakıfların burada çok arazileri var. Sahile ulaşımda sorunlar var. Bütün bunların hepsinin planı, projesi, hazırlığı tamam. Bütün bu sorunları, ekip halinde çalışmak suretiyle çözeceğiz. Adalar'a 20 kilometre bisiklet yolu yapacağız. Öyle çarşı pazar içinde bisiklet değil. Adanın çok müsait alanları var. Buralara bisiklet yolları yapılacak. Adaya olan tarifeli sefer sayıları artırılacak. Son zamanlarda bazı seferlerde kesintiye gidilmiş. Bunun için gereğini yapacağız. Özellikle Adalar-Bakırköy hattı tekrar kurulacak, hayırlı uğurlu olsun. Adalar'dan Büyükada'dan Maden Mahallesi'ne spor tesisi yapacağız. Toplam 4 bin 600 metrekarelik bir alanda, spor kompleksinde, 150 kişilik tribün, 150 kişilik konferans salonu, basket sahası, stüdyoların bulunacağı bir kompleksi yapıp adaya kazandıracağız. Adanın gençlerinin emrine bu tesisleri vereceğiz."