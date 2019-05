"Hepsini say gerçek ortaya çıksın, bu yol kapandıktan sonra YSK’ya olağanüstü başvuru hakkımızı kullandık" Yıldırım, tüm oyların neden sayılmadığı ile ilgili olarak, "Biz sayım için müracaat ettik. İlçelerin müracaatlarını yaptık. Bir kısmı sayıma başladı. O arada CHP itiraz etti ve sayım durdurma kararını aldı. CHP itiraz etti, İl Seçim Kurulu karar aldı. Biz de YSK’ya gittik. İşin sonunda yeniden sayılan 850 bin oyun sonucu bizim kazanımımız 15 bin. Aradaki fark 13 bin 729’a düştü. Önceden rakip adayının açıkladığı rakam 29 bin 408, YSK’nın açıkladığı rakam 27 bin civarındaydı. Sayımdan sonra fark 13 bin 729’a geldi. Oyların yarısı geri döndü demektir bu. İstanbullular ne olduğunu bilsin istiyorum. 850 bin oyda siz 15 binin üzerinde oy kazanıyorsanız, geri kalan yüzde 90, yani 8.5 milyon oy kullanılmış İstanbul’da. 850 bini düştüğümüzde geriye 7 milyon kalıyor. Bu oy yüzde 90’a geliyor. Hepsini say gerçek ortaya çıksın. Bu yol kapandıktan sonra sonuç alamayınca önümüzde tek bir seçenek kaldı, YSK’ya olağanüstü başvuru hakkımızı kullandık" ifadelerini kullandı. Yıldırım, "Kim çaldı? Bunun ortaya çıkarılmasını da biz istiyoruz. Bizim de ortaya çıkarılmasını istediğimiz bu. Ama kimin çaldığını YSK görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Savcılığı da suç duyurusunda bulundu. Sorumlular ortaya çıkacak" dedi. Yıldırım, "CHP çalmış olmuyor o halde" sorusu üzerine "Gayet tabii. Orada partiden görevliler de var" diye konuştu.

"Adres belli olmadığı için peşinen birisini suçlamıyorum"

Sorumluların kim olduğuna mahkemenin karar vereceğini belirten Yıldırım, "Bunun kararını mahkeme verecek. Ben burad masum bir iş görmüyorum. Bilinçli yapılmış bir işlem var. Bunun belgelerini gösterebilirim. Büyükşehir Belediyesinin oyu sayılıyor, bize 77 oy eksik yazıldığı söyleniyor. Düzeltiliyor 146 olarak yazılıyor. Bu kadar iyi niyetli düşünelim de çuvala sığmayan bir mızrak var ortada. Kaydırma veya başkasına yazma veya eksik yazma. Ben iyi niyetli davranıyorum. Adres belli olmadığı için peşinen birisini suçlamıyorum. Yapılan işlem masum değil. Kim yaptır dersiniz onun cevabını vermek benim işim değil. Ama bunun organize bir iş olduğunu rakamlar söylüyor" ifadelerini kullandı.

"Adamlar sağlam çalmış"

Yıldırım, "Fark etmesek ne olurdu? Görevli görmedi, uyudu, bilemedi. Tamam hata yapmış olabilir, eyvallah. Bu hırsızlığı mubah mı gösterecek? Birisi girdi bir dükkana kasadan 100 bin TL’yi aldı çıktı, çıkarken fark ettiler döndü getirdi parayı yerine koydu. ’Ne var diyor, 100 bin eksikti şimdi 100 binini getirdik koyduk’ dese bunun adı hırsızlık olmayacak mı? Üstüne gidiyoruz tespit ediyoruz. Kısaca adamlar sağlam çalmış. Eğer bu işe kim tepki veriyorsa, alınganlık yapıyorsa adres orasıdır. Ben isim vermiyorum, olayı anlatıyorum. Biz oy çalınmasını hırsızlığı tespit ettik. Oyların bir kısmını kurtardık, diğer kısmını kurtarmaya CHP engel oldu. CHP neden engel oldu? Engel olduklarına göre bir bildikleri var. Ben de bu kadar söylüyorum. Endişeleri yok idiyse o zaman bu şaibeleri bir ithamları ortadan kaldırmanın en güzel yolu oyların tümünün sayılmasıydı. Buna neden engel oldunuz?" diye konuştu.

Yıldırım, yayın sırasında İmamoğlu’nun attığı tweet üzerine, "Bizim güzel bir sözümüz vardır, üslub-ı beyan ayniyle insan" dedi. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"İptal oylarını saydılar. Amblemin üzerine basmış, geçersiz sayılmış. Bakıyorlar bu oy geçerli olması lazım. Sandık başkanı ’oylama yapacağım’ diyor. 4 tanesi geçersiz diyor, bizim adam geçerli diyor. Ve geçersize atılıyor. Burada ne dümen döndüğünü anlatmaya çalışıyorum. O kadar dertliyim ki. Tahminimi söylüyorum. Şöyle olmuş; biz başlarken öndeydik. Kampanya süresince yaklaştı birbirine. Yaklaşınca bu sefer alınan oyların önemi arttı. Şöyle şikayetler geldi bana seçim esnasında ’Başkanım bize oy pusulası iki tane verildi.’ Ben bunu arıyorum, ’Yahu olmaz öyle şey’ filan. Bir tanesi de fark ediyor. Dönüyor ’Bana bir oy pusulası eksik verildi’ diyor, ’Bitti’ diyorlar. Büyükşehir pusulasını eksik veriyor. Her sandıkta bir tane yapsa 31 bin küsur oy yapar."

Yıldırım, "Sandık kurullarında problem varsa neden ilçeleri iptal edilmedi?" sorusu üzerine, "YSK, gerekçeli geniş kararını yayınlamadı. Ara karar yayınladı. Gerekçeli kararda bahsettiğim hususlara yer verecektir. Bir an önce versin artık canım, millet bekliyor. Biz biliyoruz ama kamuoyu açısından diyorsanız, her partinin temsilcisi YSK’da. Oy kullanamıyorlar ama oradaki müzakereleri, değerlendirmeler biliniyor. Herkes biliyor. Kamuoyunun bu konudaki tereddütleri giderilsin. Hala tereddüdü olanlar vardır. Kusura bakmasınlar, biz onların oylarına daha iyi sahip çıkabilirdik. CHP de, Saadet Partisi de DSP de. Tüm seçmenlere diyorum. Oylara sahip çıkmak bizim ve diğer partilerin göreviydi. Üzerimize düşen görevi tam yapamadık. Bunun için özür diliyoruz. Gerekçeli karar yayınlanmalı" dedi.