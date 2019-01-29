TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevini bırakacağım" dedi. Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, belediye başkanlığı aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağını belirterek, "Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı’ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım" dedi. Programda, "Adaylığınız açıklanmadan önce Sayın Cumhurbaşkanı ile aranızda bazı görüş ayrılıkları olduğuna ilişkin spekülasyonlar yapıldı. Biraz o süreci anlatır mısınız? Adaylığınızla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aranızda görüş ayrılıkları oldu mu" sorusuna Yıldırım, "Soru acayip. Farklı düşündüğümüz olur; istişare eder, anlaştığımız, anlaşamadığımız konular olur. Karar verildikten sonra farklı düşünmeyiz. Cumhurbaşkanımız ile her konuyu konuştuk, tartıştık. Sonuçta verdiğimiz kararın arkasında kaya gibi durduk" yanıtını verdi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyanızda yer alacak mı? Beraber mitingler yapacak mısınız" sorusu üzerine ise Yıldırım, "Gayet tabi yer alacak. Zaten Cumhurbaşkanı ’yapma’ deseniz de yapar. Onun hayatı vatandaşlarla haşır neşir olmakla geçmiş. Cumhurbaşkanımız rahatı sevmez. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızla çalışmak çok kolay bir şey değil. 50’den fazla şehirde miting yapacak, bu kampanyada belki de hepimizden fazla çalışacak. Biz İstanbul’da yapacağız ama Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye’yi dolaşacak" ifadelerine yer verdi.

"Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin"

HDP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde aday çıkarmayacağının açıklanmasının ardından bunun İstanbul’daki seçime yansımasının ne olacağı şeklinde görüşü sorulan Yıldırım, "Bizim açımızdan fark etmez. İster aday çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar. İstanbul Türkiye’nin özeti. İstanbul’da Türkiye’nin her tarafından vatandaşlarımız var. Dolayısıyla biz tüm İstanbulluların desteğine talibiz. HDP’nin verdiği mesaj bellidir, ’Millet İttifakı’nı destekleyeceğiz’ demektir bu. Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin. Türkiye’nin en büyük dertlerinden birisi terördür. Başbakan olduğum gün ’terörü Türkiye gündeminden düşüreceğiz’ dedim. Bugün terör gündemin ilk maddesi değil. Bugün Türkiye’nin her yerinde güvenlik sağlanmıştır, terör belası gündemi meşgul etmekten çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesi

Binali Yıldırım, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de şunları söyledi:

"İstanbul’un felaketine sebep olacak bir proje gibi gösterme gayretleri var, dış yayınlarda hep bu böyle işleniyor. Çünkü ne olacak? Boğaza alternatif oluşturuyor. Boğaza alternatif oluşturmasının hem ulusal güvenliğimiz açısından hem de stratejik menfaatlerimiz açısından çok büyük önemi var."