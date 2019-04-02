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BİNALİ YILDIRIM, AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 01:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı. Yıldırım'a çıkışta partililer sevgi gösterisinde bulundular. Yıldırım, partililerle fotoğraf da çekildi.

Görüntü dökümü:

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- Ak Parti il binasından çıkan Binali Yıldırım

- Binali Yıldırımın yanındakilerin görüntüsü

- Binali Yıldırımın vatandaşların yanına yürüyerek gitmesi

- Yıldırım'ın vatandaşlarla fotoğraf çekilmesi

- Binali Yıldırımın aracıyla ayrılması

- Genel ve detaylar

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